Netzwerk Recherche e.V. Hier werden Sie geholfen

Das Netzwerk Recherche wirbt für seine neue Hilfehotline für belastete oder überlastete Journalistinnen und Journalisten. Das Projekt »Helpline« ist im November angelaufen. Worum geht es bei diesem Angebot?

Vor etwa zwei Jahren kam das »Dart Center for Journalism and Trauma«, Zentrum für Journalisten, die über Gewalt, Konflikte und Tragödien auf der ganzen Welt berichten, auf uns zu. Kolleginnen und Kollegen des europäischen Arms des Projekts der Columbia University Graduate School of Journalism in New York sprachen uns darauf an: Angesichts steigender Belastungen im Journalismus mit der Folge von Burnout sei es notwendig, Hilfe anzubieten. Sie seien gut aufgestellt, was den Umgang mit mentalen Belastungen angeht und suchten Partner aus der Branche.

Bei unserer Hilfehotline kann man sich bei Überlastung im Job melden, sowie auch bei Ärger in der Redaktion mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten. Wenn man Angst hat, den Job zu verlieren oder sich Aufgaben nicht gewachsen fühlt. Ein Beispiel: Lokalredaktionen schicken Praktikantinnen und Praktikanten mit Rettungskräften zu Unfällen raus. Kommen sie schockiert zurück in die Redaktion, heißt es: So, jetzt schreib mal den Bericht. Oder aber Kollegen sind den ganzen Tag mit schrecklichen Fotos aus Gaza konfrontiert und kommen damit nicht zurecht. Die Bandbreite der Themen ist grenzenlos.

Worum ging es bei ersten Anrufen?

Themen waren etwa beruflicher Stress, Selbstzweifel, das Empfinden, mit Aufgaben überfordert zu sein. Oder es ging um das Gefühl, dass man mit der Berichterstattung zwar Aufmerksamkeit erreicht, aber nichts Konkretes bewirkt. Man beobachtet dramatisches Geschehen, kann aber nicht Abhilfe schaffen.

Also man macht zum Beispiel eine Reportage über obdachlose Menschen, recherchiert vor Ort, geht dann in die Redaktion, um zu schreiben, weiß aber, das Elend besteht weiter.

Es gilt, sich der eigenen Rolle zu vergewissern. Journalistische Ar­beit besteht darin zu beobachten, zu berichten und Aufmerksamkeit zu schaffen, hat aber meist keinen unmittelbaren Effekt. Einige Berichte verpuffen ganz, Veränderung kann vielleicht erst nach weiteren Reportagen bewirkt werden.

Was motiviert die Kolleginnen und Kollegen zu beraten?

Sie haben im Beruf teils selbst die Erfahrung gemacht, an ihre Grenzen zu kommen, hätten sich auch Ansprechpartnerinnen gewünscht. Am anderen Ende der Leitung sind speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen, aber keine Therapeuten. Für ihren Einsatz bei der Helpline erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Es geht um Gespräche auf Augenhöhe, die man sonst vielleicht in der Kaffeeküche der Redaktion führen würde. Gerade für freie Journalistinnen und Journalisten ist es wichtig, die oft keine Kollegen haben, um mal ihr Herz auszuschütten. Oft reicht es, wenn jemand zuhört; darüber hinaus geht es darum, gemeinsam Lösungswege zu entwickeln.

Womit kann der bisher sehr geringe Andrang zusammenhängen?

Unser Angebot muss sich erst herumsprechen. Es kostet Überwindung, bei uns anzurufen. Da wir bislang nicht ausfinanziert sind, gibt es Sprechzeiten nur viermal wöchentlich, jeweils zwei Stunden.

Sie appellieren an Solidarität: Wenn 300 Redaktionen jeweils 300 Euro in die Hotline stecken würden, wäre der Betrieb gesichert. Nach Warnstreiks bei der Frankfurter Rundschau wurden junge Kollegen gefeuert – macht Ihr Ansatz angesichts dessen überhaupt Sinn?

Wir brauchen die Unterstützung der Branche. Große Häuser haben oft eigene Angebote für Reporter, die man in Krisengebiete schickt. Kleineren Redaktionen, die sich das nicht leisten können, wäre zu sagen: Sagt euren Leuten, sie können sich an die Helpline von Netzwerk Recherche wenden – und leistet einen Beitrag zur Finanzierung.

Arbeiten Sie mit Gewerkschaften und Verbänden für Journalistinnen und Journalisten zusammen?

Der Deutsche Journalistenverband fördert uns – sowie Verlagshäuser wie die Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, die Friedrich-Ebert-Stiftung, der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, die Hochschule Fresenius Heidelberg. Mit der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union bei Verdi sind wir im Gespräch. Wir versuchen neue Förderer zu gewinnen und unser Projekt bekannter zu machen.