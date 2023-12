Alaa Al Sukhni/REUTERS Solidarität ungebrochen: Demonstration in Jordaniens Hauptstadt Amman am Freitag

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Weltsicherheitsrat erneut gedrängt, sich für einen humanitären Waffenstillstand im Gazakrieg einzusetzen. Die »Grenze der Belastbarkeit« sei erreicht, sagte Guterres am Freitag in New York. Die Sitzung war einberufen worden, weil Guterres sich auf Artikel 99 der UN-Charta berufen hatte. Dieser erlaubt dem Generalsekretär, den Sicherheitsrat auf »jede Angelegenheit hinzuweisen, die seiner Meinung nach die Gewährleistung von internationalem Frieden und Sicherheit gefährden kann«, und ist der UNO zufolge seit Jahrzehnten nicht angewandt worden. Die Vereinigten Arabischen Emirate legten daraufhin einen neuen Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einem Waffenstillstand vor. Aus Diplomatenkreisen hieß es dpa zufolge, dass noch am Abend (Ortszeit) abgestimmt werden könnte.

Proteste gegen Israels Krieg gab es erneut in verschiedenen arabischen Ländern. Tausende Menschen kamen in Jordaniens Hauptstadt Amman im Anschluss an das Freitagsgebet zu einem Demonstrationsmarsch zusammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra berichtete. Laut der Nachrichtenseite Al-Ghad forderten sie die »Befreiung Palästinas«. Weitere Demonstranten versammelten sich demnach an der US-Botschaft in Amman. Sie beschuldigten die US-Regierung, Israels Krieg gegen Gaza uneingeschränkt zu unterstützen, und forderten den Abbruch der Beziehungen zu den USA. Auch im Libanon und Jemen gab es Solidaritätsproteste mit den Palästinensern.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schloss derweil eine Beteiligung der Hamas an einer zukünftigen Regierung im Gazastreifen vehement aus. »Es wird keine Hamas geben – wir werden sie beseitigen«, schrieb er am Freitag auf X. Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Schtaje hatte zuvor gegenüber Bloomberg gesagt, in dem von ihm bevorzugten Szenario werde die Hamas nach Ende des Kriegs Juniorpartner der Palästinensischen Nationalbehörde in Gaza. Dieser Vorschlag stärke nur seine Politik, so Netanjahu: »Die Palästinensische Nationalbehörde ist nicht die Lösung.«