Andreas Arnold/picture alliance/dpa Banalität des Bösen: Vorbereitungen für den Festakt anlässlich der Aktivierung der US Space Forces (Ramstein, 8.12.2023)

Mit einer Zeremonie auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein eröffnete die für Kriegführung im Weltraum zuständige US-Teilstreitkraft Space Force (Parole: »Semper supra – Immer oben«) am Freitag offiziell das dortige Kommando Space-Euraf. Es steuert mit vorerst 30 Mitarbeitern militärische Aktivitäten aus dem All über Europa und Afrika. In Ramstein befindet es sich in unmittelbarer Nähe des neuen NATO-Raumfahrtzentrums. SPACE-EURAF ist die vierte Komponente der 2019 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump geschaffenen Space Force, die in ein regionales Kommando der US-Streitkräfte eingebettet ist: nach dem US Central Command (für Mittleren und Nahen Osten, Sitz in Florida), dem U.S. Indo-Pacific Command (auf Hawaii) und den U.S. Forces Korea (Osan Airbase bei Pyeongtaek, Südkorea). Das US-Kommando für Europa (EUCOM) hatte am 3. November den Zweck der neuen Einheit mit den Worten kommentiert: Sie solle »potentielle Gegner abschrecken, auf Krisen reagieren und Bündnisse und Partnerschaften stärken«.

Am Freitag spielte US-General und Space-Force-Chef Chance Saltzman die militärische Bedeutung seiner Truppe herunter. Er erklärte in Ramstein, die Bedeutung von Satelliteninfrastruktur habe in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Dies betreffe nicht nur das Militär – auch das Alltagsleben sei ohne technische Unterstützung aus dem All nicht mehr denkbar – etwa GPS: »Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es schwer wäre, auf diese Mittel zu verzichten. In Kenntnis der Gefahren gibt es die Space Force.« Der für Afrika zuständige US-General Michael Langley kündigte bei der Zeremonie an: »Wir sind auf der Hut.«

Bei Gründung der Space Force vor vier Jahren war mehr Kraftmeierei. Trump und sein Vize Michael Pence machten mehrfach deutlich, dass es um den Erhalt der globalen militärischen US-Dominanz gehe. Das Wettrüsten im All, das sie faktisch in Gang setzten, ist völkerrechtlich schwer zu greifen. Der UN-Vertrag über den »äußeren Weltraum« von 1967, der dessen friedliche Nutzung vorschreibt, unterscheidet nicht zwischen Luft- und Weltraum. Das machte sich in den 80er Jahren bereits Trumps Amtsvorgänger Ronald Reagan für sein durchgeknalltes »Star Wars«-Programm zunutze. Fest steht: Die USA weigern sich seit Jahrzehnten, über Rüstungskontrolle im Weltall auch nur zu reden.

Wozu die Space Force genutzt werden kann und soll, machten die USA erst vor einer Woche deutlich. Am 21. November hatte die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) erstmals einen militärischen Aufklärungssatelliten erfolgreich in eine Umlaufbahn gebracht. Am folgenden Tag berichtete die Nachrichtenagentur KCNA, Staatschef Kim Jong Un habe Luftbilder von der US-Airbase Anderson auf Guam im Pazifik und »weiterer größerer Militärbasen« in Augenschein genommen. Am 2. Dezember erklärte eine Sprecherin der US-Space Force mit Blick darauf, Washington könne »die Weltraumkapazitäten eines Gegners« mit einer Vielzahl von »umkehrbaren und unumkehrbaren Mitteln« unterbinden. Ein Sprecher des DVRK-Verteidigungsministeriums antwortete am selben Tag: Sollten die USA Nordkoreas Weltraumrechte verletzen, werde sein Land »Reaktionsmaßnahmen zur Selbstverteidigung in Erwägung ziehen, um die Lebensfähigkeit der US-Spionagesatelliten zu untergraben oder zu zerstören«.

Am 1. Dezember hatte auch Südkorea seinen ersten Spionagesatelliten gestartet. Öffentliche Reaktionen der US-Space Force sind nicht bekannt.