Santos. Ein Jahr nach dem Tod von Fußballlegende Pelé kickt sein Herzensverein FC Santos erstmals in der 111jährigen Vereinsgeschichte zweitklassig. Durch ein 1:2 am letzten Spieltag vor heimischem Publikum gegen Fortaleza EC rutschte der zweimalige Weltpokalsieger aus der brasilianischen Hafenstadt noch auf einen Abstiegsplatz und stieg damit in die Serie B ab. »Das war eine historisch schlechte Nacht«, sagte der Technischer Direktor Alexandre Gallo. (dpa/jW)