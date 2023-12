Frankfurt am Main. Exweltmeisterin Nia Künzer wird DFB-Sportdirektorin für die deutschen Fußballerinnen. Die 43jährige aus Wetzlar tritt ihren Posten am 1. Januar an. Dies teilte der Deutsche Fußballbund am Donnerstag nach einem einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung mit. »Es ist elementar für die Entwicklung in allen Bereichen, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren und auch wieder Titel gewinnen«, sagte Künzer laut Mitteilung. (dpa/jW)