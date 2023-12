jW

Das Verhältnis von Fußballfans und Polizei war schon immer speziell. Man mag sich nicht. Dummerweise hat Team Blau die Vorhand bzw. das Gewaltmonopol. Die Polizei kann, sofern sie es darauf anlegt, mit dem Gegenüber beinahe alles machen. Konsequenzen hat das selten. Der Fußballfan wiederum steht der Staatsmacht nahezu rechtlos gegenüber. Weder weiß er, wie der uniformierte anonyme Beamte heißt, noch darf er dessen Anweisungen hinterfragen. Die Macht des Faktischen befindet sich eindeutig auf seiten der Staatsmacht.

Wenn oberschlaue Polizeigewerkschafter gebetsmühlenartig wiederholen, der Fan könne polizeilichen Maßnahmen gerichtlich überprüfen lassen, weiß jeder, dass es sich um realitätsfremden Quatsch handelt. Die Polizeigewerkschafter sind es auch, die Öl ins Feuer gießen. Mal sind Fußballfans »Fußballkriminelle«, mal wird Präventivhaft für Fans zur EM gefordert. Aus der Vergangenheit kennen wir Forderungen nach Fußfesseln für Hooligans, nach Ganzkörperscannern am Stadioneingang.

Die anstehende Europameisterschaft dürfte der Grund sein, weshalb es verstärkt zu Polizeigewalt in Stadien kommt. Offensichtlich will man bereits im Vorfeld der EM deutschen Fans gegenüber Stärke zeigen und so auch gleich die zu erwartenden Fanmassen aus England, den Niederlanden oder Italien gehörig abschrecken. Beliebtes Einsatzmittel ist das sogenannte Pfefferspray. Von FIFA und UEFA in Stadien längst untersagt, benutzt es Team Blau gegenüber Fans sehr üppig – als wolle man mit einem Wasserschlauch im Hochsommer die Gartenblumen gießen. Dass stets Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden, interessiert die Beamten nicht. Noch vor einigen Jahren war es ein polizeilich erklärtes »No-Go«, in einen Fanblock zu gehen. Heutzutage bevölkern Polizeimassen die Blöcke, als hätten sie eine Dauerkarte.

Es muss endlich Schluss sein mit Beamten im Block, Pfefferspray im Anschlag! Auch DFB und Vereine sollten aufhören, immer gleich vor der Polizei auf die Knie zu fallen, und zeigen, wer im Stadion wirklich das Sagen hat. Schließlich sind sie es, von denen das Geld für die Einsätze eingetrieben werden soll.

»Sport frei!« vom Fananwalt.