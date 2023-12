Paul Sancya/File/AP Photo/dpa Schweizer Taschenmesser des Baseballs: Shohei Ohtani

Mehrere Angebote deutlich über 500 Millionen US-Dollar sollen derzeit Ohtani Shohei, dem wohl besten Baseballspieler aller Zeiten in der Major League Baseball (MLB) vorliegen. So berichtete es am Sonntag (Ortszeit) die New York Post in einem Onlineartikel. Es gibt sogar Spekulationen, denen zufolge Ohtani sogar bei einem Vertrag um die 600 Millionen US-Dollar landen könnte – vermutlich mit einer Vertragslaufzeit von rund zehn Jahren. Laut dem Magazin Kicker haben nur die Fußballprofis Lionel Messi und Cristiano Ronaldo jemals für höhere Saläre unterschrieben.

Besonders aggressiv sollen laut dem Bericht die Toronto Blue Jays um den 29 Jahre alten japanischen Superstar werben, um sich ab der kommenden Spielzeit Ohtanis Dienste auf beiden Seiten des Balls zu sichern – etwas, das seit George Herman »Babe« Ruth kein Spieler im nordamerikanischen Profibaseball mehr gemacht hat. Und selbst der große Babe Ruth spielte nur von 1914 bis 1920 regelmäßig als sogenannter Two-Way Player, also als Starting Pitcher (Werfer) und Batter (Schlagmann), bevor »The Bambino« sich auf die Position des Rightfielders konzentrierte. Neben den Blue Jays, dem einzigen kanadischen MLB-Team, sollen laut New York Post auch die Chicago Cubs, die San Francisco Giants sowie die beiden Teams aus Los Angeles, Dodgers und Angels, mitbieten. Von Experten werden den Dodgers die größten Chancen eingeräumt, den Coup zu laden. Doch der Japaner gilt als eigen. Schon 2018 hatte er sich für die chronisch glücklosen L. A. Angels entschieden, obwohl ihm weit bessere Angebote der New Yorker Teams – Yankees und Mets – vorgelegen haben sollen.

500 bis 600 Millionen US-Dollar, das ist abartig viel Geld. Warum ist man bereit, soviel Schotter in die Hand zu nehmen, um einen Spieler unter Vertrag zu nehmen? Ohtani gilt als »Unicorn« (Einhorn), und die sind bekanntermaßen sehr selten zu haben. Der 29jährige ruft Leistungen ab, von denen Generationen von Baseballfans nicht mal zu träumen wagten, sie jemals sehen zu dürfen. Kleine Kostprobe gefällig? Am 28. Juli 2023 mussten die L. A. Angels bei einem sogenannten »Doubleheader« – einem Spieltag mit zwei hintereinander gespielten Partien – bei den Detroit Tigers antreten. Ohtani gelang an jenem Tag Historisches, und das nicht zum ersten Mal. In der ersten Nachmittagspartie stand er auf dem Pitcher’s Mound und warf einen neun Innings »Shutout«, der erste »Shutout« seiner Karriere. Bei acht Strikeouts, drei zugelassenen Walks und einem Hit, ließ Ohtani keinen Run des Gegners zu. Die Angels gewannen die Partie locker mit 6:0. Als Batter blieb Ohtani in dieser Partie zwar glücklos. In der anschließenden zweiten Partie reüssierte Ohtani dann aber mit zwei Homeruns. Die Partie ging 11:4 an die Angels.

In seiner vierten Saison im Jahr 2021 avancierte Ohtani zum ersten »Ball Player« der MLB-Geschichte, der sowohl als Pitcher als auch als Batter ins All-Star-Team gewählt wurde, was er in den darauffolgenden Saisons wiederholte. Dass ­Ohtani vor wenigen Wochen »erst« zum zweiten Mal in drei Jahren zum Most Valuable Player (MVP) in der American League gewählt wurde, lag allein an der herausragenden Leistung von Aaron Judge in der Saison 2022, als »The Judge« mit 62 Homeruns einen neuen Saisonrekord aufgestellt hatte.

Dass Ohtani überhaupt als »Two-Way Player« Karriere machen konnte, hat er wohl seiner Geduld zu verdanken. Er ergriff 2013 nicht die erstbeste Chance, um als Jungspieler in die MLB zu wechseln. Statt dessen entschied er sich für die Hokkaido Nippon Ham Fighters in der japanischen Profiliga. Zum einen soll Ohtani keine Lust auf die Ochsentour durch die nordamerikanischen Minor Leagues gehabt haben, durch die sich Jungtalente kämpfen müssen. Zum anderen soll ihn die Aussicht gereizt haben, bei den Ham Fights werfen und schlagen zu dürfen, während man ihn in den USA höchstwahrscheinlich gedrängt hätte, sich für eine Rolle zu entscheiden. Das dürfte sich nun im Wortsinne gehörig auszahlen.