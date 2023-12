Alex Halada/IMAGO »Bewusst falsch berichtet«: Palästina-Fahnen vor dem Stephansdom (Wien, 30.11.2023)

Wenige Tage nach den Massakern der Hamas vom 7. Oktober veröffentlichte Österreichs öffentlich-rechtlicher Rundfunk ORF ein kurzes Erklärvideo für Nutzer sozialer Medien. Moderatorin Fanny Stapf stand in dem Filmchen der Redaktion der Nachrichtensendung »Zeit im Bild« (»ZIB«) vor dem Bild einer Grenzbefestigung. »Diese Mauer hier ist einer der vielen Gründe, warum sich das israelische Militär und die palästinensische Terrorgruppe Hamas bekämpfen«, erklärte sie. Den Gazastreifen dahinter dürften die Menschen nicht ohne Erlaubnis verlassen, »manche nennen Gaza deshalb auch Gefängnis unter freiem Himmel«. Angesichts dieser schwierigen Situation sei der neue Nahostkrieg für viele »nicht überraschend« gekommen. Die Folge der Reihe »ZIB Zack Mini« brachte dem ORF Anfeindungen proisraelischer Gruppen und österreichischer »Leitmedien« ein. Sie würde den »Terror der Hamas relativieren«, fasste Die Presse zusammen. Daraufhin entfernte der ORF das Video von allen Kanälen, ein ungewöhnlicher Schritt – ähnliche Löschungen sind nicht bekannt.

Der Österreichische Journalistenclub (ÖJC) sah Diskussionsbedarf und organisierte ein »Pressesalon«-Podiumsgespräch zur Berichterstattung über den Nahostkonflikt am 19. Oktober. In diesem Rahmen begründete »ZIB«-Chefredakteurin Eva Karabeg die Löschung des Kurzvideos: Es sei »nicht ausgewogen« gewesen. Da nur die Situation in Gaza beleuchtet wurde, habe »Kontext gefehlt«. Außerdem erklärte der Chefredakteur der proisraelischen Plattform »MENA-Watch«, Alexander Gruber, auf diesem Podium, die Gründe für den Krieg seien falsch dargestellt worden, da »so getan wurde, als ob es andere Gründe als den 7. Oktober« gebe.

Weil auch österreichische Journalisten schon von anderen Gründen des Krieges gehört haben, war der Gesprächsbedarf für den ÖJC damit nicht gestillt. Er lud zu einer weiteren »Pressesalon«-Podiumsdiskussion am 5. Dezember. Hier sollte erörtert werden, ob die Kollegen zu wenig über die geschichtlichen Hintergründe des Nahostkonflikts wüssten. Für die Autorin Nadine Sayegh, deren Vater 1948 von Zionisten aus Jaffa vertrieben wurde, war die Sache eindeutig: »Definitiv wissen Journalisten zu wenig.« Die österreichischen Medien würden kein klares Bild der Situation vermitteln, »die Berichterstattung hat eine proisraelische Schlagseite«.

Birol Kılıç, türkisch-österreichischer Verleger, Obmann der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich (TKÖ) und Generalsekretär des Verbandes der Auslandspresse in Wien, stimmte Sayegh zu. In Österreich komme die palästinensische Seite nicht zu Wort. In anderen Ländern sei allerdings das Gegenteil der Fall, so Kılıç: »Im türkischen Fernsehen wird 24 Stunden am Tag ausschließlich aus Gaza berichtet, ohne Bezug auf die Situation in Israel und die dort lebenden Menschen zu nehmen.«

Zur Einseitigkeit in Österreich gehöre laut dem Verleger, dass jede Kritik an Israel als Antisemitismus gewertet werde. So sei etwa von den Palästina-Demonstrationen in Wien »bewusst falsch berichtet« worden. Sayegh ergänzte, dass Palästinenser in den Medien zunehmend mit Muslimen gleichgesetzt würden.

Kılıç schloss mit der Forderung, dass es einen »Unterschied zwischen Hetzern und Journalisten« geben müsse. Wie der Abend im ÖJC-»Pressesalon« gezeigt hatte, verschwimmen diese Grenzen in den österreichischen Medien zusehends.