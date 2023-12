Prokino Filmverleih Wenn hier wenigstens ein Windpark stünde: Tristesse des Landlebens

Die Implikation des deutschen Titels, dass die Figuren sich »Wie wilde Tiere« verhielten, wird in gleich der ersten Sequenz bildlich untermauert: Kurze dokumentarische Aufnahmen zeigen anonyme Männer beim Bemühen, widerspenstige Pferde mit bloßen Händen niederzuringen. Dabei sind Mensch und Tier bald so eng verschlungen, dass sie in Nahaufnahmen kaum noch zu unterscheiden sind. Dieses archaische Kräftemessen bietet das unverkennbare Vorbild für jenes Gerangel, während dem der im Zentrum der Handlung stehende Nachbarschaftsstreit irgendwann in offene Gewalt umschlägt.

Die suggerierte Wildheit birgt freilich ein reizvolles Paradoxon, denn die anfänglichen Bilder stammen offenbar von den »Rapas das bestas«, die schon im galicischen Originaltitel des Films, »As bestas«, anklingen. Nach einem auf die Kelten zurückgehenden Brauch werden bei diesen Volksfesten, die immer im Sommer in Nordspanien stattfinden, die in der Region heimischen Wildpferde markiert und geschoren – wozu sie notwendigerweise gefangen und gebändigt werden müssen. Die Widersprüchlichkeit der bei diesem Ritual zelebrierten Wildheit bringt eine Texttafel auf den Punkt, die Regisseur Rodrigo Sorogoyen dem eigentlichen Beginn der geduldig mäandernden Handlung voranstellt: Sie erklärt die vorübergehende Zähmung der Tiere zu einer Schutzmaßnahme für deren »Freiheit«.

Dass Protagonist Antoine (Denis Ménochet) einst Lehrer war, ist nur aus Halbsätzen von Nebenfiguren zu schließen. Doch der Franzose spricht selbst davon, in jüngeren Jahren viel gereist zu sein und viel Unfug getrieben zu haben. Einmal ist er offenbar volltrunken am galicischen Handlungsort aufgewacht und hat sich geschworen, dorthin später zurückzukommen: »Dann bin ich frei«, habe er sich damals gesagt – was selbstverständlich nichts anderes bedeutet, als dass er die Abgeschiedenheit der Gegend romantisierte.

Wenn er und Ehefrau Olga (Marina Foïs) zum ersten Mal bei der Feldarbeit zu sehen sind, der die beiden seit zwei Jahren in der hügeligen Landschaft nachgehen, kriechen sie indes auf allen Vieren mühselig durchs Gemüsebeet. Freundlichen Spott kontert Antoine damit, dass seine naturnahe Anbaumethode der »Wissenschaft vom Erdreich« entspreche. Dass die selbstgewählte Existenz als Kleinstbauer einer Zivilisationsflucht gleichkommt, ist aber nicht zuletzt daraus zu schließen, dass er mit der Weigerung, seine Scholle wieder zu verkaufen, die Errichtung eines Windparks sabotiert.

Sein Nachbar Xan (Luis Zahera) will das von einem fernen Konzern geplante Bauprojekt dagegen unbedingt realisiert sehen, weil er sich vom Verkauf seines Lands die Chance verspricht, mitsamt verwitweter Mutter und geistig behindertem Bruder (Diego Anido) in die nächste Stadt zu ziehen. Die Aussicht, statt dessen sein ganzes Leben im Trott einer armseligen Viehzucht steckenzubleiben, macht den im Ort geborenen Kerl so wütend, dass er sich im Suff gegenüber Antoine zu einer derben Drohgebärde nach der anderen hinreißen lässt. Damit scheint Xan freilich genau das Vorurteil über barbarische Hinterwäldler erfüllen zu wollen, das er dem gebildeten, welterfahrenen Ausländer wie selbstverständlich unterstellt.

So spiegelt dieser Film zweischneidige Mythen von Primitivität und Fortschritt, während er ein reales Drama fiktionalisiert, das sich vor einigen Jahren in einem galicischen Bergnest zwischen Alteingesessenen und einem niederländischen Paar zugetragen hat (dessen weiblichem Part die abschließend eingeblendete Widmung gilt). Dabei ist es konsequent, dass das von Sorogoyen und seiner regelmäßigen Koautorin Isabel Peña verfasste Drehbuch ein historisches Genre herbeizitiert, das auf der Reflexion dieser Mythen aufbaute: An Western erinnern hier also nicht nur die anfänglichen Pferdebändiger, sondern auch gelegentliches Gefuchtel mit einem Gewehr. Vor allem sind dem Genre aber spannungsgeladene Dialoge am Kneipentisch und Tresen entlehnt.

Sie münden zwar nicht im westerntypischen Duell vorm Saloon. Aber ein gut zehnminütiger Wortwechsel zwischen Antoine und Xan reicht als fesselnder Höhepunkt des Konflikts allemal aus. Denn dieses Gespräch erreicht trotz aller Widersprüche der keineswegs druckreif formulierenden Streithähne eine Nuanciertheit, die im öffentlichen Diskurs über die Gegensätze zwischen sogenannten Kosmopoliten und Kommunitaristen höchst selten ist – und durch die Ruhe der statischen, ungeschnittenen Einstellung noch unterstrichen wird.

Nach einem Zeitsprung von etwa einem Jahr rückt schließlich Olga ins Zentrum des Geschehens, Alejandro de Pablos zunehmend mobile Kamera heftet sich ihr an die Fersen. Dann wird eine ähnlich lange, ungeschnittene Einstellung eines Streits mit der zu Besuch weilenden Tochter (Marie Colomb) ein spiegelbildlicher zweiter Höhepunkt. So können noch einmal ganz andere Dinge zur Sprache kommen – wobei nicht zuletzt die differenzierte Thematisierung des Geschlechterverhältnisses dem etwaigen Missverständnis vorbeugen sollte, dass aus der Verschiebung der Erzählperspektive eindeutige Schlüsse abzuleiten wären.