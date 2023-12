Mit kostenlosem Eintritt will das für 108 Millionen Euro sanierte und erweiterte Stadtmuseum Wien seine Besucherzahlen deutlich steigern. »Der Zugang zum Wissen über die Geschichte der Stadt, in der man lebt, sollte kein Privileg sein, sondern ein Recht«, sagte Museumsdirektor Matti Bunzl am Mittwoch anlässlich der Wiedereröffnung des Hauses. (dpa/jW)