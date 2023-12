Der mit 20.000 Euro dotierte »Preis Innovation« 2023 der Deutschen Orchesterstiftung geht an die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet werde das Modellprojekt »Kompetenzzentrum für Musik«, mit dem der Klangkörper als erstes Berufsorchester in Deutschland ein völlig neues Arbeitsmodell erprobe, teilte die Organisation am Mittwoch in Berlin mit. Bei dem Projekt können alle Mitarbeiter bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Projekte jenseits des regulären Orchesterbetriebs einsetzen. Ziel ist es, Kreativpotentiale optimal zu fördern. (dpa/jW)