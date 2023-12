Finanzwende e. V. Gegen die Macht der Schufa: »Finanzwende«-Aktivisten protestieren am Donnerstag gegen die private Wirtschaftsauskunftei

Erst kürzlich hatte die Chefin der Wirtschaftsauskunftei Schufa Holding AG, Tanja Birkholz, versucht, Menschen zur »freiwilligen« Weitergabe von Kontodaten und Gehaltsabrechnungen zu bewegen, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern. Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag entschieden, dass gerade die Ermittlung der Kreditwürdigkeit durch das sogenannte Scoring teilweise unzulässig ist.

Demnach ist dieses Schufa-Verfahren unzulässig, wenn etwa eine Bank als Kunde der Auskunftei vor allem aufgrund des Scorings über die Kreditvergabe entscheidet. Dies sei eine verbotene automatisierte Entscheidung, so das Gericht. Die Schufa sammelt nach eigenen Angaben Finanzdaten von mehr als 68 Millionen Menschen und berechnet deren Kreditwürdigkeit. Banken, Energieversorger, Vermieter und andere Unternehmen nutzen diese Daten, wenn sie über die Vergabe von Krediten oder den Abschluss von Verträgen entscheiden.

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte dem obersten EU-Gericht den Fall einer Kundin vorgelegt, die wegen ihres niedrigen Schufa-Scorewertes keinen Kredit erhalten und deshalb geklagt hatte. In Luxemburg kam das EU-Gericht nun zu dem Schluss, dass Unternehmen nicht allein aufgrund des automatisierten Scores über einen Vertragsabschluss oder eine Kreditvergabe entscheiden dürfen. Scoring sei nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Grundsätzlich sei das Verfahren nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unzulässig, wenn der Score für den Vertragsabschluss eine entscheidende Rolle spiele. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden muss nun prüfen, ob das deutsche Bundesdatenschutzgesetz eine wirksame Ausnahme von diesem Verbot enthält, die im Einklang mit der DSGVO steht.

Außerdem hatte der EuGH über die Frage zu entscheiden, ob eine private Auskunftei wie die Schufa Daten aus öffentlichen Verzeichnissen noch speichern darf, wenn sie dort längst gelöscht sind. Die Richter lehnten auch diese Praxis ab. Wenn private Auskunfteien diese Daten länger speichern als ein öffentliches Insolvenzregister, verstoße dies gegen die DSGVO.

Mit diesen Urteilen könnte der Schufa-Score an Bedeutung verlieren. Bislang entscheiden Unternehmen häufig auf Basis dieses Wertes über Vertragsabschlüsse oder Kreditvergaben, wie eine Umfrage eines Rechercheteams von Süddeutscher Zeitung und NDR bei knapp 100 großen deutschen Unternehmen ergab. So gaben mehrere große Energieversorger an, den Score zur Beurteilung von Neukunden heranzuziehen. Wer eine gute Bonität vorweisen könne, erhalte einen Vertrag mit besonders günstigen Konditionen. Wer hingegen schlecht bewertet werde, müsse einen teuren Grundversorgungsvertrag abschließen. Auch Transportunternehmen, Versandhändler und Zahlungsdienstleister bestätigten in der Befragung die Praxis, den Score als entscheidendes Kriterium für einen Vertragsabschluss heranzuziehen.

Die Schufa hatte sich offensichtlich auf das Verbot von Scores als alleinige Grundlage der Bonitätsbewertung eingestellt. »Das weit überwiegende Feedback unserer Kunden lautet, dass Zahlungsprognosen in Form des Schufa-Scores für sie zwar wichtig, aber in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss sind«, teilte die Auskunftei nach der Urteilsverkündung am Donnerstag mit. Sie könnte längst neue Verfahren in petto haben.