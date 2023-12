ALTERPHOTOS/IMAGO Am Start: Isabel Serra mit weiteren Kandidaten für den Abgeordnetenkongress (Madrid, 16.6.2023)

Die spanische Regierung bekommt eine neue Oppositionspartei – aus den eigenen Reihen. Am Dienstag hat die linke Partei Podemos erklärt, dass sie die gemeinsame Fraktion mit dem Linksbündnis Sumar im Parlament verlässt. Sie hatte sich im letzten Juli dem Parteienbündnis angeschlossen und war mit diesem zur Wahl angetreten. Nun steht das Koalitionsabkommen in Frage, und die Regierbarkeit Spaniens wird schwieriger. Dennoch hat Podemos versichert, dass sie lediglich eine »eigene Stimme« zurückhaben will und die Partei für alle Maßnahmen abstimmen wird, die das Leben der Spanier verbessern sollen.

»Wir werden weiterhin das tun, was wir bisher gemacht haben, nämlich die Rechte der Gesellschaft zu erweitern und sicherstellen, dass diese Rechte gewährleistet werden«, erklärte die Sprecherin von Podemos, Isabel »Isa« ­Serra, am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender TVE. Serra betonte, dass der Partei »keine andere Wahl« blieb. Podemos hätte in dieser Legislaturperiode nicht an den Parlamentsdebatten teilnehmen können, da die Sumar-Chefin sowie Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz keinen Podemos-Minister zugelassen hatte. Angeblich sei nur eine Person für einen solchen Posten in Frage gekommen, nämlich der Ökonom Ignacio »Nacho« Álvarez. Allerdings wurde Álvarez nicht von Podemos selbst aufgestellt und schien offenbar nicht das Vertrauen der Parteiführung zu genießen.

Nach einer internen Befragung, an der 31.000 der Mitglieder teilnahmen, entschied Podemos eine unabhängige Haltung einzunehmen. Allerdings scheinen nicht alle innerhalb der Partei zufrieden mit der Entscheidung: Dreizehn leitende Funktionäre der Partei in Katalonien sind zuletzt aus der Partei ausgetreten, ebenso der Chef der politischen Formation in Madrid, Jesús Santos Gimeno. Das zeigt, dass das Konstrukt Sumar durchaus Unterstützer hat. Denn Sumar-Chefin Díaz hatte alle möglichen Parteien vereint, um Spanien vor einer rechten Regierung der Volkspartei (PP) und der extrem rechten Vox zu bewahren. Jedoch mangelt es nun an dem, was an Podemos zu Anfang kritisiert wurde, nämlich interner Demokratie und einer stärkeren Anlehnung an die Sozialdemokratie. Díaz hat Funktionäre von kleinen, bisher unbedeutenden Parteien in wichtige Positionen gesetzt, wie den neuen Kulturminister Ernest Urtasun, der auch stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Grüne/EFA im EU-Parlament ist. Diese Nähe von Díaz zu den deutschen Grünen hat ebenfalls die Gemüter von Podemos und vielen Linken in Spanien angeheizt.

Die Vereinigte Linke und Podemos erwecken den Eindruck, ihre ursprünglichen Rollen in der spanischen Politik somit ausgewechselt zu haben. Podemos spricht dabei von einer Strategie von Sumar und der Vereinigten Linken, um sie aus ihrer Position als stärkere linke Kraft zu bewegen, was auch am Ende passiert ist. Nun hat die Kommunistische Partei mehr Abgeordnete im Kongress als Podemos. Das ist ein Ergebnis der Auswahl von Díaz, die laut der Chefin von Podemos die Wahllisten erstellt hat, ohne ein Wort mit dieser auszutauschen. Podemos befürchtet, als Teil der Regierung und Anhängsel der Sozialdemokraten ihr Profil und ihre Wählerschaft zu verlieren, und begründet somit den Schritt, aus Sumar auszuscheiden.

Podemos erklärt den Schritt damit, dass ihre Chefin Ione Belarra nicht im Namen der Regierung über den Krieg in Israel sprechen dürfe. Der Krieg in Nahen Osten hatte zuletzt für ordentlich Zoff gesorgt. Podemos und Belarra sind entschieden gegen die rechtsextreme Regierung von Israel aufgetreten und bezeichnen deren Vorgehen in Gaza als Genozid. Belarra hatte einen Brief initiiert, in dem gefordert wird, Netanjahu vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und zu verurteilen. Dutzende andere Abgeordnete linker Parteien in Europa und Lateinamerika haben unterzeichnet. Die Koalition von Sumar ist da etwas leiser und hat nicht einmal gefordert die Beziehungen zu Israel zu kappen, auch wenn ein großer Teil ihrer Mitglieder diese Sicht der Dinge teilen.