Daniel Kubirski/IMAGO Stillstand auf den Gleisen, die Güterwaggons bleiben leer (Mannheim, 7.12.2023)

Im laufenden Bahntarifstreit wird die Gangart härter. Am späten Mittwoch nachmittag rief die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kurzfristig zu einem 24stündigen Warnstreik auf. Los ging es am Donnerstag abend um 18 Uhr im Güter- und um 22 Uhr im Personenverkehr. Enden soll der Ausstand am heutigen Freitag um 22 Uhr. Vorangegangen war der Ankündigung das Scheitern der vierten Verhandlungsrunde mit dem zweitgrößten deutschen Bahnkonzern Transdev. Die Beschäftigtenvertreter von GDL sowie DBB Beamtenbund und Tarifunion wollen damit ihrer Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. Einmal mehr wird der Zugverkehr weitgehend zum Erliegen kommen.

Eine gute Nachricht für die Reisenden gibt es immerhin. Bis mindestens zum 7. Januar will die GDL von weiteren Arbeitskampfmaßnahmen absehen. Für Zugausfälle und Verspätungen vor, während und nach den Weihnachtsfeiertagen ist die Bahn dann wieder ganz allein zuständig – oder einmal mehr Schnee, Eis und Wind. Wie wetteranfällig das von der Deutschen Bahn (DB) unterhaltene Schienennetz ist, erleben die Kunden gerade in Süddeutschland. Noch Tage nach dem Wintereinbruch herrschen vor allem in Bayern vielerorts chaotische Zustände. Ein Hauptgrund dafür ist der Personalmangel, bedingt durch schlechte Bezahlung und untragbare Arbeitsbedingungen vor allem in den unteren Lohngruppen. Dem will die GDL mit einer Aufwertung der Schichtarbeit durch Absenkung des Wochenpensums von 38 auf 35 Stunden ohne Entgeltkürzung begegnen. Bisher weigert sich die DB AG allerdings eisern, darüber auch nur zu reden.

Festgefahren sind die Tarifgespräche auch an anderen Fronten: beim Bahn- und Busbetreiber Transdev, der AKN Eisenbahn GmbH, der City-Bahn Chemnitz GmbH sowie bei acht weiteren Unternehmen aus dem Personaldienstleistungsbereich, darunter die S-Bahnen in Berlin und Hamburg. Gegen sie alle richtet sich der neuerliche Warnstreik, zu dem neben Lokomotivführern auch Zugbegleiter, Bordgastronomen, Werkstattmitarbeiter, Disponenten, Fahrdienstleiter bei der Sparte DB Netz aufgerufen sind. Die »Arbeitgeber« ignorierten nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten, »sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung und setzen so fahrlässig die Zukunft des klimafreundlichsten Verkehrsmittels Eisenbahn aufs Spiel«, erklärte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky in einer Mitteilung.

Die DB-Führung reagiert darauf wie so oft nach Schema F: »Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende«, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler, ohne zu erwähnen, dass Stimmungvermiesen in »Bummelbahnen« längst zum DB-Kerngeschäft gehört – und zwar ganzjährig. Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, werde für »unerfüllbare Forderungen« gestreikt, »das ist absolut unnötig«, legte Seiler nach. Zuspruch erhielt er vom Fahrgastverband »Pro Bahn«. »Wir möchten, dass zwei Tage vorher bekanntgegeben wird, wann gestreikt wird, damit sich der Fahrgast darauf einstellen kann«, äußerte sich der Bundesvorsitzende Detlef Neuß gegenüber dpa. Allerdings setzte er hinzu: »Wir stellen das Streikrecht nicht in Frage.«

Die DB will während des Warnstreiks erneut rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten. »Das wird im Raum München noch nicht wirklich klappen«, räumte ein Sprecher am Donnerstag ein. Dort werde der Verkehr weitgehend zum Stillstand kommen. Er empfahl den Fahrgästen, Reisen zu verschieben und auf Fahrten am Donnerstag und Freitag zu verzichten. Für den Regionalverkehr kündigte er je nach Region große Unterschiede an. Zuletzt ließ die GDL am 15. und 16. November für 20 Stunden die Arbeit niederlegen. Dabei fielen rund 80 Prozent des Fernverkehrsangebots aus. Parallel zum Abbruch der Verhandlungen Ende November hatte die Gewerkschaft eine Urabstimmung für einen unbefristeten Ausstand in die Wege geleitet. Ausgezählt wird am 19. Dezember.