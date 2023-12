IMAGO/Emmanuele Contini Noch nicht wegen »kultureller Aneignung« angezählt: Olaf Scholz (SPD) in der Synagoge Beth Zion (Berlin, 9.11.2023)

Draußen posieren Regierungsvertreter bundesweit beim Entzünden von eigens dafür aufgestellten Chanukkiot, drinnen einigt man sich darauf, das, was man unter »jüdischem Leben« versteht, noch besser als bislang schützen zu wollen: Am Donnerstag haben die Innenministerinnen und Innenminister der Länder und des Bundes im noch immer schneebedeckten Berlin ihre Herbsttagung fortgesetzt.

Es sei bedrückend zu sehen, dass jüdisches Leben jetzt wieder etwas unsichtbarer zu werden drohe, »aus Angst«, wie Andy Grote aus Hamburg sagte. Bundesministerin Nancy Faeser (beide SPD) sprach von einer »verschärften Bedrohungslage« in der BRD, »insbesondere natürlich durch den islamistischen Terrorismus«. Es gebe gegenwärtig »verstärkt Aufrufe zu Attentaten«, behauptete die Ministerin.

Christliche oder zumindest konsumorientierte Menschen können dennoch »selbstverständlich« auf Weihnachtsmärkte gehen, versicherte die Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Berlins Senatorin Iris Spranger (SPD). Die Terrorwarnhinweise soll die Bevölkerung dann wohl doch nicht allzu ernst nehmen. »Wir dürfen uns nicht von diesen Typen bestimmen lassen, wie wir unsere Kultur und unsere Feste feiern«, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im ARD-»Morgenmagazin« – Faeser und die Geheimdienste waren wohl nicht gemeint.

Wie sehr sich die politischen Verantwortlichen neben Weihnachtsmärkten auch für jüdisches Leben interessieren, wollen sie – neben einer Reihe von A- bis C-Prominenten – nicht nur durch das Entzünden überdimensionierter Chanukkaleuchter unter Beweis stellen. »Jede und jeder Einzelne kann im Alltag ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und Hetze setzen und die Stimme erheben«, floskelte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag laut den Veranstaltern einer für Sonntag angemeldeten Kundgebung in Berlin.

Diese trägt den Titel »Nie wieder ist jetzt! – Deutschland steht auf«. Ersteres soll als Absage an Judenhass verstanden werden, schließt faktisch aber ebenso jegliche Kritik – auch die jüdischer Stimmen – an der Treue der BRD zur Kolonial- und Besatzungsmacht Israel sowie an der Politik der dortigen teils faschistischen Regierung ein. Und wo »Deutschland« aufsteht, ist ohnehin Vorsicht geboten.

»Je mehr Stimmen laut werden, desto wirksamer steht unsere Gesellschaft gegen alles zusammen, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet«, ergänzte Scholz laut einer Mitteilung zur Kundgebung. Schirmherrin der von einem Berliner Immobilienkapitalisten namens Nicolai Schwarzer initiierten Selbstvergewisserungsshow ist die Präsidentin des Bundestags, Bärbel Bas (SPD). Die buchstäbliche Demonstration soll am 10. Dezember um 13 Uhr am Großen Stern beginnen und sich zum Brandenburger Tor bewegen.

Zu einem Kernthema der noch bis diesen Freitag andauernden Innenministerkonferenz waren bis jW-Redaktionsschluss keine Äußerungen der Teilnehmenden bekanntgeworden: der verschärften Abwehr unerwünschter – vulgo »irregulärer« – Migration und Fluchtbewegungen. Ein entsprechender Vorstoß der CDU in Thüringen sorgte dafür am Donnerstag im Landtag für Unruhe, wie der MDR berichtete. Die drittgrößte Fraktion, die de facto die »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung von Bodo Ramelow (Die Linke) toleriert, legte demnach einen Gesetzentwurf für die Einführung von Aufnahme- und »Rückführzentren« anstelle der Verteilung von Schutzsuchenden auf die Kommunen vor.

Die Regierungsparteien warfen der CDU vor, möglichst schnell abschieben zu wollen – was tatsächlich erklärtes Ziel der Bundesregierung, diverser Landesregierungen und der Mehrheit der EU-Innenminister ist. Der AfD, zweitgrößte Fraktion im Erfurter Landtag, gehe der Gesetzentwurf nicht weit genug.