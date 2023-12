Liu Bin/Xinhua via AP/dpa Chinas Präsident Xi Jinping (2. v. r.), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (3. v. l.) und andere Teilnehmer des Gipfels (Beijing, 7.12.2023)

Die EU und China haben sich auf ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag in Beijing um eine Einhegung ihrer stetig zunehmenden Spannungen bemüht. Themen der Gespräche, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit Chinas Präsident Xi Jinping führten, waren vor allem der Handel zwischen beiden Seiten und der Ukraine-Krieg. Von der Leyen und Michel monierten, das Handelsdefizit der EU gegenüber der Volksrepublik sei im vergangenen Jahr auf beinahe 400 Milliarden Euro angeschwollen. Diese Unausgewogenheit müsse ein Ende haben. Darüber hinaus wollten sie Beijing drängen, sich stärker von Russland zu distanzieren. Die EU wirft rund einem Dutzend chinesischer Firmen vor, sanktionsbewehrte europäische Produkte nach Russland weiterzuverkaufen und damit eine Umgehung von EU-Russland-Sanktionen zu ermöglichen. Die Firmen könnten im Zusammenhang mit dem zwölften Sanktionspaket auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden, sollte Beijing ihre Aktivitäten nicht seinerseits unterbinden.

Beijing hatte vor dem Treffen einige Zugeständnisse an Brüssel gemacht. So hatte es seine Handelsblockade gegenüber Litauen eingestellt und für europäische Firmen Beschränkungen für den grenzüberschreitenden Datenverkehr gelockert. Zugleich bestand es aber darauf, die EU solle darauf setzen, Differenzen durch Kooperation zu lösen, anstatt mit dem sogenannten Derisking die Konfrontation zu verschärfen. Insbesondere müsse sie, betonte Xi, »alle Arten der Einmischung« in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik unterlassen.

Von der Leyen erklärte nach dem Gipfeltreffen, man habe sich geeinigt, »dass der Handel zwischen beiden Seiten ausgewogen sein sollte«. Man habe zudem »Elemente« identifiziert, die zu einer Verringerung des Handelsdefizits führen könnten und an denen man in einem regelmäßigen Dialog arbeiten wolle. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Von der Leyen drohte allerdings, man wolle konkrete Ergebnisse sehen. Ob sie erzielt würden oder nicht, werde »die Zukunft unserer Beziehung bestimmen«. Von einer Annäherung in puncto Ukraine-Krieg war nicht die Rede. Ein Beamter des chinesischen Außenministeriums bekräftigte Chinas Forderung nach einem Waffenstillstand. Die EU lehnt einen solchen weiterhin ab.