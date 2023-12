Jose Luis Gonzalez/REUTERS

In Mexiko haben Eisenbahner am Donnerstag in mehreren Bundesstaaten gegen die Folgen der Privatisierung des Zugverkehrs in der Amtszeit von Expräsident Ernesto Zedillo (PRI, 1994–2000) demonstriert. In den Bundesstaaten Veracruz, Jalisco, Sinaloa und Oaxaca gab es Proteste. Eisenbahner blockierten die Grenzbrücke Córdova-Las Américas zwischen dem mexikanischen Ciudad Juárez und der US-Grenzstadt El Paso (Foto). Auf Schildern forderten die Eisenbahner von Präsident Lopéz Obrador einen versprochenen, aber bisher unerfüllten Sozialausgleich ein. (jW)