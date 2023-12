Swen Pförtner/dpa Bereitschaftspolizei riegelt den unter Quarantäne gestellten Wohnblock ab (Göttingen, 20.6.2020)

Das Abriegeln eines Wohnblocks in Göttingen wegen eines Coronaausbruchs im Juni 2020 war rechtswidrig. So urteilte des Verwaltungsgerichts Göttingen vergangene Woche, nachdem Bewohner geklagt hatten. Wie begründete das Gericht dies?

Das Infektionsschutzgesetz, was die einzige rechtsgültige Rechtsgrundlage für die Maßnahme hätte gewesen sein können, stellt laut dem Urteil keine konkrete Grundlage für eine Freiheitsentziehung dieser Art dar. Zwar wären daraus sogenannte Absonderungen abzuleiten gewesen, dass jemand die eigene Wohnung nicht verlassen darf: jedoch nur für einen sogenannten Quarantänebrecher, wenn er etwa zwar eine konkrete Anordnung erhalten, aber nicht eingehalten hätte. Dieser hätte dann zum Beispiel in ein Krankenhaus eingeliefert werden können, um zu verhindern, dass er andere ansteckt. Gleich einen ganzen Wohnblock zu umgittern, war aber rechtswidrig; zumal es ja dort keine medizinische Versorgung oder Ähnliches gab. Und: Vor einer Freiheitsentziehung hätte es eines konkreten richterlichen Beschlusses bedurft. Den aber hatte die Stadt Göttingen in keinem Fall eingeholt. Ob das Urteil rechtskräftig wird, ist nicht klar. Die Stadt hätte, nachdem die Urteilsbegründung schriftlich vorliegt, noch einen Monat Zeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen.

Bei der Klage ging es vor allem auch um die Polizeiüberwachung. Wer genau wurde überwacht?

Die Polizei hatte der Stadt Göttingen gegenüber Amtshilfe geleistet, den Wohnblock mit Gittern umstellt und überwacht. Es konnten nur noch die eigenen Wohnungen, die Flure, Aufzüge und der Innenhof begangen werden. Medizinische Versorgung und von der Stadt ausgegebene Lebensmittel gab es nur innerhalb des Hofes. Negativ Getestete mussten sich also gemeinsam mit den infizierten Personen dorthin begeben, obwohl sie Angst hatten, sich anzustecken. Zum Hintergrund: Der Wohnblock ist hauptsächlich von armen Familien bewohnt, die im Sozialhilfebereich ihre Existenz sichern müssen. Sie durften für mindestens vier Tage lang, selbst wenn sie negativ getestet waren, nicht raus. Es entstand Zorn und Frust, weshalb es bereits am dritten Tag zu Auseinandersetzungen kam. Erst danach wurde es etwas gelockert.

Viele Bewohner besaßen keine deutsche Staatsbürgerschaft. Kam das Thema Rassismus bei Gericht zur Sprache?

Nur in dem Zusammenhang, dass es für die Menschen mit Migrationshintergrund keine übersetzten Verfügungen gab, so dass manche zunächst gar nicht wussten, was überhaupt los war. Rechtsgrundlage für die Entscheidung des Gerichts war ja davon unabhängig das nicht eingehaltene Infektionsschutzgesetz. Es ist aber ein sozialpolitischer Skandal, dass es sich meist um prekär lebende Menschen aus anderen Herkunftsländern handelte. Stellen Sie sich mal vor, was los gewesen wäre, wenn etwa ein Straßenzug abgesperrt worden wäre, wo hauptsächlich Wohlhabende wohnen. Wenn Menschen keine Lobby haben, versucht man es eben mal! Das hat auch die Zivilgesellschaft empört, die damals aus Solidarität vor dem Block Lebensmittel spendete und demonstrierte.

Weil Menschen sich dort zur Wehr setzten, gab es Hausdurchsuchungen und Anzeigen etwa wegen Widerstand und versuchter Körperverletzung, die zu Strafen von bis zu 2.000 Euro oder Freiheitsstrafen zur Bewährung führten. Könnte das Urteil des Verwaltungsgerichts Göttingen nachträglich Gerechtigkeit verschaffen?

An den Urteilen ist jetzt nicht mehr zu rütteln. Das Amtsgericht Göttingen verhängte diese Strafen vor dem Hintergrund, dass man noch nicht wusste, ob die Maßnahme als rechtswidrig befunden werden würde. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, könnten Betroffene aber zivilrechtlich Schmerzensgeld für den Freiheitsentzug von der Stadt Göttingen einklagen.

Hat der unrechtmäßige Polizeieinsatz Konsequenzen für die Verantwortlichen?

Es war eine rechtswidrige Entscheidung der Stadtverwaltung, für die politisch der Oberbürgermeister in der Verantwortung stünde. Ich hatte am vierten Tag einen Eilantrag zum Gericht geschickt, mit der Begründung, die jetzt auch das Gericht anwendete. Man hätte das seitens der Justiziare der Stadt prüfen lassen müssen. Für künftige Fälle ist für Pandemielagen jedenfalls geklärt: So geht es nicht!