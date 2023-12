Frankfurt am Main. Der langjährige Bundesliga- und FIFA-Referee Knut Kircher wird neuer Schiedsrichterchef beim Deutschen Fußballbund. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, löst der 54jährige aus Rottenburg am 1. Juli 2024 Lutz Michael Fröhlich als Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH ab. Der 66jährige Fröhlich hatte Ende Juli bekannt gegeben, seinen bis zum 31. Dezember 2024 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Sein Nachfolger tritt nun ein halbes Jahr früher als zunächst geplant an. (dpa/jW)