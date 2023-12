Frankfurt am Main. In einem offenen Brief hat das Bündnis gegen Sportwettenwerbung an die Konferenz der Länderinnenminister appelliert, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen. Die »ausufernde Sportwettenwerbung« müsse deutlich eingeschränkt werden, heißt es in dem Schreiben an die Minister, die ab Mittwoch in Berlin tagen. Die bisherigen Werberegelungen würden nur teilweise eingehalten und entsprächen vorrangig den Interessen der finanzstarken Sportwettenanbieter, der Werbewirtschaft und der Fußballprofiligen. (dpa/jW)