Paris. Die französischen Behörden mobilisieren vor den Olympischen Spielen im kommenden Sommer gegen Betrug und Abzocke in Hotels, Restaurants und Cafés der Hauptstadt Paris. Dazu sollen 10.000 Betriebe überprüft werden, kündigte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch an. Kontrolliert wird unter anderem, ob die Hotelausstattung der Darstellung im Internet entspricht und die angekündigte Klassifizierung tatsächlich existiert. Bei der Kontrolle von 1.700 Betrieben wurden bereits zahlreiche Mahnungen ausgesprochen. (dpa/jW)