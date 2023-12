Frankfurt am Main. Nach mehreren gescheiterten Versuchen will die DFL einen erneuten Anlauf nehmen, einen Großinvestor zu binden. Das sagte DFL-Aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten (3.12.). Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Prozentsatz ist nach dpa-Informationen Verhandlungssache: Je niedriger ein entsprechendes Angebot, desto weniger müsste die Liga abgeben. (dpa/jW)