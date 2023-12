IMAGO/Ying Tang Großer Süßwarenstreiktag in Aachen am 13. Juni

Im Tagungssaal reichen 80 Stühle nicht. 120 Menschen suchen einen Platz im Haus am Dom in Frankfurt am Main. Darunter viele aktive oder ehemalige Betriebsräte, gewerkschaftliche Aktivisten, Aktive aus den sozialen Bewegungen. Sie wollen mit Jürgen Hinzer diskutieren, langjähriger Funktionär und Streikexperte der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). Und es gibt etwas zu feiern. Nämlich ein Buch über Hinzer, das Claus-Jürgen Göpfert verfasst hat, langjähriger Redakteur der Frankfurter Rundschau und jW-Autor. Göpfert hat nach über 50 Interviews mit Jürgen Hinzer und zahlreichen Zeitzeugen dessen Streikerfahrungen aufgeschrieben.

»Ich bin seit 1976 in der NGG aktiv«, berichtet Hinzer, »und habe in diesen Jahren etwa 170 Streiks mitorganisiert. Und ich schaue auch über den Tellerrand hinaus: Ohne Kämpfe und Fortschritte in den Betrieben wird es auch keinen gesellschaftlichen Fortschritt geben.« Hinzer unterstreicht seine Solidarität mit dem derzeitigen Streik der Kolleginnen und Kollegen bei der Frankfurter Rundschau. Hier geht es um so elementare Dinge wie einen Tarifvertrag.

Jürgen Hinzer hat zu einer eindrucksvollen Streikbilanz der NGG beigetragen, berichtet Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft. Nach Zahl der Arbeitskämpfe und Mitgliedschaft sei die NGG 2022 »Streikmeister« in Deutschland gewesen, und für 2023 sehe die Bilanz ähnlich positiv aus. Das Streikrecht zu nutzen, werde angesichts der schärfer werdenden sozialen Konflikte immer wichtiger. Streiks seien zudem nicht nur eine effektive Mitgliederwerbung, sondern auch eine politische Schule für die Kolleginnen und Kollegen.

»In den Kämpfen, die ich mitorganisiert habe«, berichtet Hinzer, »habe ich bis heute die vielzitierte Sozialpartnerschaft nirgendwo angetroffen. Sondern immer nur den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, überwiegend in sehr scharfer Form. Den Streiks lag meist ein brutales Agieren der jeweiligen Unternehmen zugrunde, denen der Profit über alles ging. Das, was ich in meinen jungen Jahren auf der Gewerkschaftsschule in Oberursel bei Wolfgang Abendroth und seinen Schülern gelernt habe, hat die Praxis immer bestätigt: Die Beschäftigten müssen ihre Interessen selbstbewusst vertreten lernen, sonst werden sie untergebügelt.« Dazu, so Hinzer, brauchten sie eben auch kämpferische Gewerkschaften. Henrik Hallier, Geschäftsführer der NGG Rhein-Main, weiß das auch aus der Erfahrung des Kampfes bei der Binding-Brauerei in Frankfurt am Main, die nach einem heftigen Arbeitskampf stillgelegt wird: »Unser Streik selbst war sehr wichtig für die Kolleginnen und Kollegen. Noch wichtiger aber war, dass wir es geschafft haben, den Streik sozusagen in Echtzeit über die sozialen Medien in der Stadt und weit darüber hinaus sichtbar zu machen, die demokratische Öffentlichkeit einzubeziehen. Ohne das geht es heute nicht mehr.«

Jürgen Hinzer selbst ist das Musterbeispiel eines Gewerkschafters, der eine kämpferische Haltung kompetent verkörpert. Er verweist auf die im Saal anwesenden Gewerkschafter wie Dieter Hooge, langjähriger Vorsitzender des DGB Hessen, und Horst Schmitthenner, früheres geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. »Bei solchen Kollegen«, so Hinzer, »habe ich immer wieder Unterstützung gesucht und auch gefunden. Das hat sehr geholfen.« Insgesamt, so Hinzer kritisch, mangelt es aber angesichts der sich verschärfenden sozialen und gesellschaftspolitischen Konflikte an gewerkschaftlicher Gegenmacht.

Das ist nicht nur ein Problem für die Interessenvertretung in den Betrieben. Sondern auch für die Politik. Die Friedensbewegung kranke derzeit daran, dass die Gewerkschaften die abhängig Beschäftigten zu wenig zum Engagement motivierten, kritisiert Hinzer. Und dann ist da auch noch die internationale Solidarität. Schon vor 50 Jahren war der damalige NGG-Jugendsekretär Hinzer aktiv in der Chile-Solidarität, berichtet Dieter Hooge. Auch heute gibt es reichlich Anlässe für mehr gewerkschaftliche internationale Solidarität, unterstreicht André Hemmerle, aus Strasbourg angereister Sekretär der französischen Gewerkschaft CGT. Ihn verbinden gemeinsame Kampferfahrungen mit Jürgen Hinzer seit den 1980er Jahren. Beide hatten 2019 eine weltweite Konferenz von 24 Gewerkschaften im Ringen um humane Arbeitsbedingungen beim Coca-Cola-Konzern mitorganisiert. Hemmerle überreicht Hinzer die Ehrenplakette der CGT – ein würdiger Abschluss des Tages für einen kämpferischen Gewerkschafter, von dem man viel lernen kann.