Nikolopoulos Nikos/capelight pictures Etwas ist passiert: Tara (Mia McKenna-Bruce)

Badger (Shaun Thomas) ist immer ein so netter Junge, selbst, wenn er kotzt. Rechts drückt er Tara (Mia McKenna-Bruce) zärtlich an sich, und mit links umarmt er die Kloschüssel. »Üüääähh!« – »Geht es dir jetzt besser?« fragt sie ihn. – »Nein.« Tara gibt nicht auf: »Warum sieht man nie Schweine, die sich in Bäumen verstecken?« Badger weiß es nicht. Antwort: »Weil sie so gut darin sind.« Badger fallen die Augen zu, er nickt weg. »How to Have Sex« wirkt lange Zeit beinahe wie eine Ballermann-Doku, nur dass die drei 16jährigen Girls, Tara, Em (Enva Lewis) und Skye (Lara Peake), ihren ersten Urlaub ohne Eltern in Malia verbringen, einer britischen Partyhochburg auf Kreta.

Das Spielfilmdebüt der 30 Jahre alten Regisseurin Molly Manning Walker läuft streng chronologisch ab. Es beginnt mit der Landung in Heraklion und einem kleinen Gezänk im Taxi, weil man so zeitig aufgeschlagen ist, jetzt noch komplette Dunkelheit herrscht und nichts geöffnet hat. Außerdem sei es so kalt und so weiter. Em, die intelligenteste von den dreien, die alles organisiert hat, hebt den Zeigefinger und sagt: »Nur eine Frage! Eine Frage nur! Wärt ihr ohne mich jetzt hier?« Anstelle einer Antwort ruft Tara: »Oh, das ist Malia! Wir sind in Malia!« Dieses Verhalten ist typisch für sie. Zorn, Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung, alle denkbaren emotionalen Krisen können infolge eines banalen Impulses auf der Stelle abgeschaltet werden. »Mit 16 denkt jeder, dass er erwachsen wäre. Er ist es aber noch nicht«, beschreibt die Regisseurin das Verhalten ihrer Heldin.

Außerdem gibt es da noch die Sache mit dem noch nicht stattgefundenen Sex, Taras Jungfräulichkeit. Als die Mädels ihr Quartier mit Blick auf den Pool bezogen haben, werden handfeste Pläne geschmiedet, wird über Prämien nachgedacht. »Was bekommt der, der die meisten Kerle abgeschleppt hat?« fragt Skye. Und Em will wissen: »Was bekommt der, der sich am häufigsten übergeben musste?« Diese Frage offenbart ihre gesamte Persönlichkeit. Em ist »Miss 120 Prozent«. Allerdings nicht nur beim Feiern. Im Verlauf des Urlaubs trudeln die Ergebnisse der Abschlussprüfungen ein. Eigentlich wollte man sich davon nicht die Laune verderben lassen, aber Skye und Em waren doch zu neugierig und haben bei ihren Müttern angefragt. Jetzt ist Tara nicht nur die einzige, die noch nie Sex hatte, sie ist auch die einzige ohne Abschluss. An der Pleite mit den Prüfungen kann sie im Moment nichts ändern. Bleibt das andere.

Der erste Boy, der Kontakt zu ihr aufnimmt, ist Badger, der allerdings nicht mit ihr im Bett landet, sondern, wie oben angedeutet, halb liegend vor der Schüssel. Aber wenn die Interessen so dicht beieinander liegen, warum wurde es dann trotzdem nichts mit den beiden? Diese Frage lässt sich bestenfalls indirekt beantworten: Weil Badger sich nicht so scharf ins Zeug gelegt hat wie sein Kumpel Paddy (Samuel Bottomley). Die Jungs kennen sich seit frühester Kindheit, sind in derselben Straße aufgewachsen. Die Mütter waren beste Freundinnen. Dennoch sagt Badger zu Tara über Paddy: »Der Typ ist ein Alptraum.« Tara nickt stumm. Sie weiß es bereits.

In ihrem Kurzfilm »Good Thanks, You?« verarbeitete Regisseurin Mannings ihre eigenen Erfahrungen als Opfer eines sexuellen Übergriffs, die »Retraumatisierung« durch die behördlichen Befragungen.

Hat Paddy Tara vergewaltigt? Er hat zumindest beim ersten Mal noch gefragt, ob sie es will. Wir wissen nicht, ob es ihn interessiert hat, oder ob er sich nur absichern wollte. Über ausreichend Erfahrung scheint er zu verfügen, anders als der durch und durch liebenswürdige Badger, der um Tara besorgt ist, sich um sie kümmert, wenn sie allein ins Hotel geht, während alle anderen es weiter volle Pulle krachen lassen.

Dass da etwas passiert sein könnte, das Tara nicht wollte, können ihre Freundinnen nicht wissen. Und auch sie selbst will es eigentlich nur vergessen. Unstet, wie sie noch immer ist, dürfte ihr das auch gelingen. Als sie gegenüber ihrer Freundin Em kurz vor dem Abflug zurück in die Heimat in einer der vielen absolut gelungenen Dialogszenen des Films mit mühsam unterdrückten Tränen andeutet, was tatsächlich war, kommt über die Lautsprecher plötzlich der letzte Aufruf zum Boarding. Die Mädels stürmen los und Tara schreit aus vollem Hals: »Wir kommen nach Hause!«

Jungs, die liebevoll die Kloschüssel umarmen, gibt es dort bestimmt auch.