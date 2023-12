ohan Nilsson/TT News Agency via AP/dpa Im schwedischen Malmö wurde der Hafen bereits bestreikt, nun sollen dänische Häfen folgen

Dänische Gewerkschafter wollen ihre Kollegen der schwedischen Metallarbeitergewerkschaft Industrifacket Metall (IF Metall) unterstützen und haben Streikaktionen angekündigt, sollte der Konzern von US-Milliardär Elon Musk im Tarifkonflikt beim nordöstlichen Nachbarn weiter mauern. An dänischen Häfen werde aus Solidarität »kein Tesla-Fahrzeug für den schwedischen Markt mehr angerührt, wenn Musk sich weiter weigert, einen Tarifvertrag mit unseren Kollegen abzuschließen«, erklärte Brian Mailand am Mittwoch gegenüber jW. Es sei ein »gravierendes Problem, wenn ein großer Akteur wie Tesla unsere Arbeitsgesetze nicht respektiert«, ärgerte sich der Vorsitzende des »Landsklubben for Havne- og Terminalarbejdere« in der größten dänischen Gewerkschaft Fagligt Fælles Forbund (3F).

Am Dienstag hatte 3F alle Mitglieder, die in Betrieben des Dänischen Industrie- oder des Handelsverbands beschäftigt sind, aufgefordert, einen »Sympathiekonflikt« in Solidarität mit den im Streik bei Tesla stehenden schwedischen Arbeitern auszutragen. Die Beschäftigten sind noch im Dezember aufgerufen, »zu Beginn der normalen Arbeitszeit keine Arbeiten und Lieferungen für Tesla auszuführen«, hieß es in einer Mitteilung von Tina Petersen, Verhandlungssekretärin der 3F-Transportarbeitersparte. Sollte sich Tesla weiterhin Verhandlungen mit der IF Metall versperren, würden »alle Lieferungen von Tesla für den schwedischen Markt bestreikt«, erklärte auch 3F-Sekretär Jakob Lykke im jW-Gespräch. In einem Treffen mit Vertrauensleuten der rund 1.000 dänischen Hafenarbeiter sollte gleichentags das Vorgehen in den Häfen, etwa im Hafen von Esbjerg an der dänischen Nordseeküste, besprochen werden, so Lykke.

Tesla wird in Schweden nun schon seit mehr als einem Monat im Kampf für einen Tarifvertrag mit dem US-Autobauer bestreikt. Nachdem zunächst 130 Beschäftigte in zehn Tesla-Werkstätten zum Ausstand aufgerufen waren, hat sich der Arbeitskampf mittlerweile deutlich ausgeweitet. Neben Hunderten Werkstattbeschäftigten zeigten sich auch Hafenarbeiter und Postangestellte mit Streikaktionen gegen Tesla solidarisch. So wurde zwischenzeitlich das Be- und Entladen von Schiffen mit Tesla-Fahrzeugen an den Häfen in Malmö, Södertälje, Göteborg und Trelleborg blockiert. Postangestellte der Unternehmen Post-Nord und City-Mail stellten keine Briefe oder Pakete mehr an Tesla zu. Dadurch konnten Tesla zeitweise keine Nummernschilder zugestellt werden, wogegen der US-Autobauer Ende November vor Gericht zog. Neun weitere Gewerkschaften in Schweden kündigten zur Unterstützung der IF Metall Aktionen gegen Tesla an.

Nun auch 3F in Dänemark. »Musk kann nicht von den USA aus die Arbeitsgesetze in Europa diskreditieren«, monierte Mailand am Mittwoch. In Skandinavien sei es traditionell üblich, mit Unternehmen Tarifvereinbarungen zu treffen, daran müsse sich auch Tesla halten. Die Unternehmenslandschaft in Dänemark verfügt über eine 80prozentige Tarifbindung, in Schweden sind es sogar 90 Prozent. Auch wenn genauere Planungen zu Aktionen noch anstünden, seien die dänischen Gewerkschafter entschlossen, ihre Kolleginnen und Kollegen in Schweden weiter zu unterstützen, so Mailand: »Wir sind uns sicher, dass Musk unsere Nachricht versteht.«