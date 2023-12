Rolf Vennenbernd/dpa Wenn es um ihre Belange geht, sollten Senioren nach dem Willen des SoVD mehr mitbestimmen dürfen

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD sieht eine Novellierung des Berliner Mitwirkungsgesetzes für Senioren vor. Der Sozialverband Deutschland, SoVD, fordert, deren Vertretungen in den Bezirken zu stärken. Warum ist das erforderlich?

Das Land Berlin hatte 2006 erstmals ein Gesetz eingeführt, das dort offiziell die Mitwirkungsrechte der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben stärken soll. In Berlin wurde es zuletzt 2016 novelliert. Laut Koalitionsvertrag muss es nun auf der Grundlage einer Evaluation erneut geprüft und novelliert werden. Weil das Problem einer relativ geringen Beteiligung an Wahlen für die Vertretungen besteht, muss das Gesetz verändert werden. Die Vertretungen müssen sich in die Bezirke mit den Forderungen nach Teilhabe entsprechend einbringen können. Wir vom SoVD sind alarmiert, weil aus der zuständigen Senatsverwaltung von Cansel Kiziltepe Hinweise kamen, dass man Seniorenbeiräte einrichten will. Das wollen wir verhindern, weil dann die Mitglieder benannt werden. Wir aber wollen die demokratischen Wahlen stärken. Es geht um die Rechte von Menschen im Seniorenalter, das auf 60 plus festgelegt ist.

Warum sind diese Vertretungen relevant? Welche gesellschaftlichen Veränderungen konnten sie bislang erreichen, etwa in bezug auf Altersdiskriminierung?

Bislang leider zu wenige! Die Evaluation aber verdeutlicht, dass es bislang keine verbrieften Rechte gibt, um ihre Interessen in den Ausschüssen so einbringen zu können, damit sie bis zum Senat gelangen. Wenn ich es mal flapsig sagen darf: Hierfür erfordert es kollektives Betteln. Sie müssten Rederecht haben, in allen Bezirken Berlins.

Wofür zum Beispiel?

In einem Bezirk ging es kürzlich um künftige Barrierefreiheit beim Zugang zu U-Bahnen. Zuständige Politikerinnen und Politiker wurden gemeinsam mit der gewählten Seniorenvertretung zur Begehung eingeladen. Im Angebot war eine Rampe, die für schwerere, unbeweglichere Elektrorollstühle nicht eingerichtet ist. In Berlin gibt es Fahrstühle, die sind aber mitunter zu klein, funktionieren oft gar nicht. Betroffene müssen deshalb einen anderen Bahnhof anfahren und schauen, ob sie von dort aus weiterkommen.

Wer vertritt die Seniorinnen und Senioren? Ist etwa jemand dabei, der aufgrund zu geringer Rente nach dem Rentenalter weiter schuften muss?

Leider ist es bisher kaum gelungen, Bürgergeld-, Grundsicherungsbezieher oder etwa Menschen, die in Not geraten sind, zu berücksichtigen. Zur Wahl stellen sich Menschen, die schon bei Verbänden wie dem SoVD tätig sind, sich all der Probleme bewusst sind. Bei den letzten Wahlen konnten wir in Reinickendorf einen Vertreter aufstellen, es gibt welche in Charlottenburg und Marzahn. Seniorinnen und Senioren können per Briefwahl wählen, was wichtig ist, weil sie mitunter Gehprobleme haben. Vieles ist aber schlecht organisiert. Vertreterinnen und Vertreter müssen sich gut vorstellen können. Damit bekannt wird, dass es helfen kann, wenn sie Interessen in die Bezirksverordnetenversammlungen einbringen.

Fehlt es an Voraussetzungen – ­finanziell, personell oder organisatorisch?

Seniorenvertretungen müssen ein eigenes Budget und Tagungsräume mit technischer und organisatorischer Ausstattung erhalten. Sie brauchen personelle Unterstützung und Netzwerke mit sozialen Institutionen, um ihre Anliegen zu formulieren: etwa wenn es um Digitalisierung geht. Nicht alle Seniorinnen und Senioren können sich Software, Beratungen und Schulungen leisten, um am gesellschaftlichen Leben adäquat teilhaben zu können. Oder die Führerscheindebatte: Ältere Menschen sind oft auf ihr Auto angewiesen. Wenn durch pauschale Urteile diskriminiert wird, etwa mit der Vermutung, dass sie generell weniger leistungsfähig im Verkehr sind, dann ist das ein Problem. Interessenvertretung ist erforderlich.