IMAGO/ZUMA Wire Hier kommt kein Zug an: London Waterloo Station während eines gemeinsamen Streiks der Transportarbeiter- und Lokführergewerkschaften (London, 4.10.2023)

Obwohl die große Transportarbeitergewerkschaft RMT in die Knie gegangen ist, sind nicht alle Streiks der britischen Eisenbahner beendet. Noch bis zum Sonnabend wird die Lokführergewerkschaft ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen) Arbeitskämpfe führen. Wie RMT kämpft auch ASLEF seit Sommer 2022 für Reallohnzuwächse und bessere Arbeitsbedingungen.

ASLEF gibt an, dass Lokführer seit fünf Jahren keine Gehaltserhöhung erhalten hätten. Außerdem plane die Gewerkschaft, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Bahnunternehmen und die Regierung zur Wiederaufnahme von Verhandlungen zu zwingen, berichtete die BBC am Mittwoch. Nahezu das gesamte Jahr 2023 blockierte die Regierung Lohnverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft. Das letzte Angebot von jeweils vier Prozent Lohnerhöhung rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023 wurde vom ASLEF-Verhandlungsteam abgelehnt.

Die aktuelle Streikwelle begann vergangenen Freitag. Bis Sonnabend werden die Lokführer bei 16 verschiedenen Bahngesellschaften Überstunden verweigern und eintägige Streiks durchführen. ASLEF-Generalsekretär Mick Whelan schrieb bei Streikbeginn auf X: »Wir sind bereit, an den Verhandlungstisch zu kommen, aber die Regierung und die Eisenbahngesellschaften müssen verstehen, dass dieser Konflikt nicht gelöst werden kann, indem man uns unter Druck setzt, schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren.« Whelan sagte der BBC, er werde den Streit über Löhne und Arbeitsbedingungen »morgen bei Gelegenheit beilegen«, wenn er ein vernünftiges Angebot von der Regierung und den Unternehmen vorgelegt bekomme, doch bisher sei der Gewerkschaft von den Betreibern nur »ein bösgläubiger Deal« vorgelegt worden, und seit dem Frühjahr gebe es keine Gespräche.

Die Rail Delivery Group (RDG), die in den Verhandlungen die Unternehmerseite vertritt, bezeichnete die jüngsten ASLEF-Kämpfe als »unnötig und vermeidbar«. Die Führung der Gewerkschaft blockiere »ein faires und erschwingliches Angebot«. Aus Verhandlungskreisen ist seit längerem zu vernehmen, dass Personen innerhalb des RDG-Verhandlungsteams bereit wären, das Angebot nachzubessern, doch sie erhalten dafür keine Freigabe von der Regierung. Diese will nicht mehr als vier Prozent Gehaltserhöhung bieten und blockiert damit ein Ende des Arbeitskampfes.

Wie bei den bisherigen ASLEF-Streiks fiel auch in der vergangenen Woche der überwiegende Teil der Züge in England aus. Die Lokführergewerkschaft ist zwar signifikant kleiner als die große RMT, ihre Arbeitsniederlegungen haben aber größere Auswirkungen. Lokführer können im Unterschied zu anderen Eisenbahnangestellten wie Schaffner, Reinigungspersonal oder Kartenverkäufer nicht ersetzt werden: Ohne sie fährt kein Zug.

An diesem Donnerstag streikt ASLEF bei den Bahnunternehmen Cross Country und Great Western Railway (GWR). GWR verbindet die Hauptstadt London mit Wales und dem Südwesten Englands. Das Unternehmen rief am Mittwoch Fahrgäste auf, am folgenden Tag Termine zu verschieben oder Urlaubstage zu nehmen, da man davon ausgehe, dass auf den GWR-Strecken keine Züge verkehren werden. Bereits am Dienstag war im Osten Englands kein einziger Zug gefahren, berichtete die BBC.

Freitag ist der vorläufig letzte Streiktag von ASLEF, bis Sonnabend werden Überstunden verweigert. Eine Verhandlungslösung mit den Eisenbahnbetreibern zeichnet sich nicht ab, weitere Arbeitskämpfe über die Weihnachtszeit und im neuen Jahr sind daher wahrscheinlich.