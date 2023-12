IMAGO/Ahmed Zakot Schwerste Zerstörungen auch in Khan Junis, südlicher Gazastreifen (2.12.2023)

Es waren die bisher heftigsten Kämpfe, die sich Hamas und israelische Armee am gestrigen Mittwoch inmitten von Khan Junis, der größten Stadt des südlichen Gazastreifens, lieferten. Dorthin waren in den vergangenen Wochen Hunderttausende von Schutzsuchenden aus dem schwer umkämpften Norden der Küstenenklave geflohen, nachdem die israelischen Streitkräfte sie dazu aufgefordert hatten. Zehntausende leben dort in Zelten, es fehlt an Wasser, Nahrungsmitteln und Unterkünften. Insgesamt sind nach UN-Angaben 1,9 Millionen der insgesamt 2,2 Millionen Bewohner des Gazastreifens zu Binnenvertriebenen geworden.

Die US-Regierung geht laut Medienberichten davon aus, dass die Bodenoffensive, bei der nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen inzwischen mehr als 16.200 Menschen getötet wurden, noch mindestens bis zum Januar andauern werde. Irlands frühere Präsidentin Mary Robinson warnte am Mittwoch im US-Nachrichtensender CNN, die Getöteten könnten den USA und anderen Ländern, die Waffen an Israel lieferten, angelastet werden. Ob die israelische Armee am Mittwoch, wie von ihr erklärt, tatsächlich ein riesiges Waffenlager mit Hunderten Panzerabwehrgeschossen, Sprengsätzen, Raketen mit längerer Reichweite, Granaten und Drohnen gefunden hat, ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Mohammed Talatene/dpa Fliehen im Kreis: Im Oktober forderten israelische Flugblätter die Bewohner Gazas auf, nach Khan Junis zu gehen

Offenbar versucht Israel aber zu verhindern, dass die Situation an der libanesisch-israelischen Grenze weiter eskaliert. So erklärte die Armeeführung, die libanesischen Streitkräfte seien nicht Ziel ihrer Angriffe vom Dienstag gewesen, bei denen ein libanesischer Soldat ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden waren. Seit Beginn des Gaza­kriegs kommt es zu regelmäßigen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und israelischen Soldaten. Allerdings hat die Hisbollah noch bei weitem nicht ihr militärisches Potential ausgeschöpft. Würde sie dies tun, so der israelische Generalmajor der Reserve Yitzhak Brick Ende November, könne ihre »Radwan«-Eliteeinheit Städte wie Tiberias und Haifa ein- oder die gesamte israelische Infrastruktur ins Visier nehmen. Brick hatte – zuletzt zu Beginn des Jahres – vor dem Szenario des 7. Oktober wie auch vor einer israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen gewarnt.