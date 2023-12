Louiza Vradi/REUTERS

Tausende Demonstranten sind am Mittwoch durch die Straßen Athens marschiert, um an den Jahrestag der Ermordung des Schülers Alexandros Grigoropoulos zu erinnern. Unweit des Bezirks Exarchia wurde der damals 15jährige am 6. Dezember 2008 durch die Kugel eines Polizisten getötet. Grigoropoulos Tod ist ein Fanal für die wachsende Polizeigewalt in Griechenland. Am Jahrestag seiner Ermordung bekunden unterschiedliche politische Gruppen ihre Solidarität mit ihren Opfern – nicht immer ohne Zwischenfälle. (jW)