IMAGO/ZUMA Wire »Das Geld reicht bei weitem nicht«: Demonstranten fordern mehr Mittel für die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffenen Staaten (London, 12.6.2023)

Die Klimakonferenz in Dubai ist schon das 28. Treffen dieser Art. Was soll das Ganze eigentlich noch?

Wenn es diese Klimaverhandlungen nicht mehr gäbe, wäre das ein dramatisches Signal für die ganze Welt. Sie sind der einzige Ort, an dem alle Staaten zusammenkommen und miteinander über die Klimakrise sprechen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns als Zivilgesellschaft in diese Räume einbringen, um deutlich zu machen, dass ohne uns nicht verhandelt werden kann. Wir haben lange und hart dafür gekämpft, dass wir unsere Anliegen hier vortragen können. Außerdem würden ohne diese UN-Konferenzen sehr viele Entscheidungen nur noch auf Ebenen wie der Weltbank, dem IWF oder der NATO getroffen. Und schließlich gibt es im Moment keine andere Struktur, die diese Macht ausüben könnte, die nicht viel restriktiver wäre. Deshalb ist es sinnvoll, sich hier einzubringen.

Gastgeber der COP 28 ist einer der größten Ölproduzenten, die Vereinigten Arabischen Emirate. Geleitet wird die Konferenz von Ahmed Al-Dschaber, Industrieminister des Golfstaates und gleichzeitig CEO von ADNOC, dem zwölftgrößten Ölkonzern der Welt. Kann da überhaupt etwas Positives herauskommen?

Die Öllobby war immer sehr stark in die Verhandlungen involviert. Shell hat zum Beispiel einen Absatz im Pariser Klimaabkommen von 2015 geändert, aber darüber wurde kaum diskutiert. Auch dieses Jahr sind wieder mehr als 2.400 Lobbyisten der fossilen Industrie auf der COP vertreten, rund zwei Drittel davon aus dem globalen Norden. Da ist es absurd, jetzt mit dem Finger auf ein paar Ölstaaten oder einzelne Personen wie Al-Dschaber zu zeigen. Wenn wir sagen würden, es dürfen überhaupt keine Öl-, Gas- und Kohleleute mehr hier sein, dann dürfte auch die deutsche Regierung nicht mehr hier sein, weil sie auch von der Kohlelobby beeinflusst wird. Aber wir dürfen uns natürlich keine Illusionen machen: Al-Dschaber wird sich nicht für ehrliche und notwendige Emissionsreduktionen einsetzen.

Der 2022 vereinbarte Fonds zum Ausgleich für klimabedingte Schäden kann seine Arbeit aufnehmen. Dafür haben die Staaten nun den Weg frei gemacht. Worum geht es genau?

Der Loss-and-Damage-Fonds wurde operationalisiert, das heißt, es wurde beschlossen, dass er zunächst für vier Jahre bei der Weltbank angesiedelt wird. Die Staaten haben begonnen, Gelder zuzusagen, die über diesen Fonds in die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffenen Staaten fließen sollen. Doch noch sind viele Fragen offen: Was zählt zum Beispiel als Loss and Damage? Oder welche Länder haben überhaupt Anspruch auf Geld? Pakistan zum Beispiel gehört nach den vereinbarten Kriterien nicht zu den vulnerablen, also den ärmsten Ländern, und fällt damit aus dem Fonds heraus, obwohl das Land gerade eine der schlimmsten Fluten und Dürren erlebt hat.

Reichen die angestrebten Summen überhaupt aus, um klimabedingte Schäden zu kompensieren und Klimaschutz voranzutreiben?

Das Geld reicht bei weitem nicht. Je nachdem, wie man rechnet: Zwischen 250 und 500 Milliarden Dollar sind allein bis 2030 nötig, um die klimabedingten Schäden zu bewältigen. Wir sind jetzt bei etwa 500 Millionen Dollar, die zugesagt sind. Die Bundesregierung hat nur 100 Millionen zugesagt, obwohl sie letztes Jahr 100 Milliarden auf einmal für das Militär ausgegeben hat. Es gibt also noch viel zu tun.

Bisherige Finanzzusagen wie bei der COP 21 in Paris haben sich als leere Versprechungen erwiesen. Werden die Länder diesmal zu ihrem Wort stehen?

Wir müssen deutlich machen, dass alles, was hier vereinbart wird, noch keine Umsetzung bedeutet. Die muss nach der Konferenz in den Ländern erfolgen. Und der Knackpunkt ist eben die Frage der Finanzierung. Solange das Geld für die Energiewende etc. nicht gesichert ist, geht nichts voran. Gerade hier stehen die Ankündigungen, die jetzt in Dubai gemacht werden, oft im direkten Gegensatz zur tatsächlichen Politik der Länder. Beispielsweise setzt sich Europa derzeit für einen Schuldenerlass im globalen Süden ein. Aber die Banken in Deutschland machen da nicht mit. Unterm Strich erleben wir hier viel Heuchelei der westlichen Staaten, die hier große Forderungen stellen, aber im eigenen Land weiter mit fossilen Energien Profite machen.