dpa/Kai Nietfeld Vorläufig ins Depot: Abbau der Pressekonferenzstellwand der aufgelösten Linksfraktion (Berlin, 6.12.2023)

Nach der am Mittwoch wirksam gewordenen Auflösung der Bundestagsfraktion von Die Linke treten nun die »Liquidatoren« in Aktion – ein Team von zehn Personen unter der Leitung des bisherigen Fraktionsmanagers Thomas Westphal. Er erklärte am Mittwoch gegenüber dpa, die rund 100 Mitarbeiter seien gebeten worden, nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen. »Es soll deutlich werden, dass tatsächlich die Lichter ausgegangen sind«, sagte Westphal. Aus rechtlichen Gründen dürfe die Fraktion nicht mehr tätig kein. Mit dem Bundestag sei vereinbart, dass zumindest die bisherigen Mail-Konten weiterhin funktionieren. Alle Verträge und Verbindlichkeiten würden abgewickelt. Der bisherige Fraktionssaal ist bereits geräumt.

Die Fraktion hatte nach dem Parteiaustritt von zehn Abgeordneten ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Die ehemaligen Mitglieder der Fraktion werden sich voraussichtlich in zwei parlamentarischen Gruppen neu organisieren. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, erklärte dazu am Mittwoch, man werde zeitnah interfraktionelle Gespräche aufnehmen, »damit Anfang nächsten Jahres der Bundestag einen Beschluss hierzu fassen kann«.

Der Abgeordnete Christian Leye, der aus der Linkspartei ausgetreten ist, sprach angesichts der Auflösung der Fraktion von »Wehmut«. Letztlich sei es aber »um eine politische Entscheidung« gegangen; die Mehrheit der Funktionäre in der Linkspartei habe sich »den Krisen der Zeit nicht mehr gestellt«.

Der nunmehr ehemalige Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Auflösung der Fraktion im RBB eine »historische Niederlage für die Linke«. Dem Sender Phoenix sagte Bartsch, er werbe dafür, »dass wir die zentrale Frage, die soziale Opposition zu sein, in den Mittelpunkt stellen, die Linke als Friedenspartei, und ich lege großen Wert darauf, dass wir in besonderer Weise wieder die Interessen Ostdeutscher wahrnehmen werden«. Letzteres »haben wir ein Stück weit vernachlässigt«. Die Landtagswahlen 2024 in Thüringen, Sachsen und Brandenburg seien von elementarer Bedeutung für die Zukunft der Partei.