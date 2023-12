Hamburg. Die Triathlonweltmeisterschaft in der Mixed-Staffel findet auch im kommenden Jahr in Hamburg statt. Wie die Deutsche Triathlon-Union (DTU) am Dienstag bekanntgab, kämpfen die Athletinnen und Athleten am 14. Juli 2024 um die Medaillen. Bereits von 2013 bis 2020 und im Jahr 2023 hatte die Weltmeisterschaft in der Mixed-Staffel in der Hansestadt stattgefunden. Seit den Spielen von Tokio 2021 ist der Wettbewerb olympisch – auch 2024 in Paris gehört die Staffel zum Programm. (sid/jW)