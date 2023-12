IMAGO/Newspix Zu oft vertändelten die Polinnen den Ball, wenn ihre Gegnerinnen gerade durch Strafzeiten dezimiert waren

Die deutsche Handballauswahl geht mit vier von vier möglichen Punkten in die Hauptrunde der Handball-WM der Frauen. Das abschließende Vorrundenspiel gewann das DHB-Team am Montag abend im dänischen Herning unerwartet hoch mit 33:17 (19:10) gegen Polen. Zwar favorisiert, gingen die letzten Aufeinandertreffen stets knapp für die Deutschen aus. Nach zwölf Minuten stand es jedoch bereits 8:4, und die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch hatte gezeigt, dass sie es den Polinnen durch eine starke Defensivarbeit, mit diszipliniertem Rückzugsverhalten und energischen Blocks, schwermachen würde. Nach der anschließenden Auszeit bäumten sich die im Wettbewerb bis dato ebenfalls ungeschlagenen Polinnen letztmalig auf und verkürzten den Rückstand durch drei Tore in Folge. Vor allem aber ihr forciertes Überzahlspiel rentierte sich kaum. Zu oft vertändelten die Polinnen den Ball, wenn ihre Gegnerinnen gerade durch Strafzeiten dezimiert waren.

Resigniert kehrten sie nach der Halbzeitpause aufs Parkett zurück. Die DHB-Auswahl wechselte durch und blieb nichtsdestotrotz konsequent. Keine Überraschung nach 60 gespielten Minuten war die Wahl von Katharina Filter (Brest Bretagne Handball) zur Spielerin des Spiels. Bevor sie Sarah Wachter vom BVB Dortmund ersetzte, wies die deutsche Torwärtin eine Fangquote von weit über 30 Prozent auf.

Keine Überraschungen

Neben den Deutschen schafften es die Polinnen auf Platz zwei und dahinter die Japanerinnen aus der Vorrundengruppe F eine Runde weiter. Gegen letztere waren die Gruppensiegerinnen holprig ins Turnier gestartet. Den Siegtreffer zum 31:30 machte Xenia Smits (SG BBM Bietigheim) am vergangenen Donnerstag erst drei Sekunden vor Ertönen der Schlusssirene.

Ebenfalls am Montag demontierten die Japanerinnen Iran mit 42:10 (20:3). In den Kommentarspalten schien die Trennlinie des iranischen Teams zum Rest der Gruppe wesentlich dadurch gezogen, dass die Iranerinnen in langer Kleidung und mit Hidschab aufliefen. Das Leistungsgefälle in der Vorrunde verweist jedoch allgemein darauf, dass der Handball sein Zentrum in Europa hat und höchstens in wenige nordafrikanische, südamerikanische und südostasiatische Länder stärker ausstrahlt. Die Vorrunde des Turniers in Dänemark, Norwegen und Schweden wies entsprechend wenige Überraschungen und kaum Topspiele auf. Eine Ausnahme: die nach Redaktionsschluss stattfindende Begegnung der dänischen Gastgeberinnen gegen Rumänien am Dienstag abend. Tags drauf startet schon die spannendere Hauptrundenphase.

Keine Notiz

Das Verfolgen des Turniers ist hierzulande nicht so einfach: Es gibt keine Partien, die im frei zugänglichen Fernsehen live übertragen werden, auch nicht jene mit deutscher Beteiligung. Statt dessen strahlt der Streamingdienst »Sportdeutschland.TV« gegen Gebühr alle Spiele aus. Eine Schieflage, wurde doch die U-21-WM der Herren im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. »Die Rechte für die U-21-WM lagen als Ausrichter bei uns, und wir konnten sie so verwerten, wie wir es für sinnvoll erachtet haben«, merkte dazu der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober vor WM-Start Ende November gegenüber dem Kicker an. Die Aufmerksamkeit von ARD, ZDF und Co., so Schober, würde sich steigern, »je erfolgreicher wir sind«. Wie groß der Erfolg für den Frauenhandball sein muss, damit das Staatsfernsehen Sendeplatz freiräumt, bleibt derweil unklar. Erst Mitte November zeigte man sich mal wieder wenig amüsiert darüber, dass eine in der ARD-»Sportschau« gezeigte Spitzenpartie der Handballbundesliga weit weniger rezipiert wurde als die übliche Fußballberichterstattung. Und das, obwohl da ja Männer spielten.