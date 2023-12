Als Queen’s Gallery wurden sie bekannt, doch der Wechsel auf dem britischen Thron sorgt nun auch für einen neuen Namen. Die beiden Kunstmuseen in London und Edinburgh werden 2024 in King’s Gallery umbenannt, wie die Stiftung ­Royal Collection Trust am Montag mitteilte. Die Anpassung war seit der Thronbesteigung von König Charles III. nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im September 2022 erwartet worden. Die für die Öffentlichkeit zugänglichen Sammlungen gehören zu den größten und bedeutendsten Sammlungen bildender und dekorativer Kunst der Welt und sind zudem eine der letzten großen europäischen königlichen Kollektionen, die noch intakt sind. (dpa/jW)