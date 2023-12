imago images/SKATA »Umherirren, ja, aber auf eigene Faust« – Peter Handke

Der letzte Gast, das ist der, nach dessen Aufbruch das Licht gelöscht wird. Oder, mit dem der Wirt gemeinsam, bei abgesperrter Tür, in der Küche noch ein oder zwei Gläser trinkt und ihm dann einen Platz zum Schlafen anbietet, der letzte Gast das Angebot ohne zu zögern annimmt und das »hinterste der Hinterzimmer« wählt. Am nächsten Tag wird er weiter herumziehen. »Umherirren, ja, aber auf eigene Faust«, sagt der letzte Gast irgendwo gegen Ende des 185 Seiten starken Textes über das Entdecken, Erforschen und Erfahren – besser: Ergehen?

Jedenfalls kehrt Gregor – ein bekannter Name aus Peter Handkes Biographie und Werk – nach, wie immer, einjährigem Unterwegssein in einem fernen Land, wie immer, nach Haus zurück. Zunächst in einem Interkontinentalflieger, bewältigt er dann in einem Provinzbus die letzte Etappe zu Eltern und Schwester. Wie immer? Kurz vor Ankunft hat ihn die Nachricht vom Tod seines Bruders erreicht, nicht, wie 1943 von der »russischen Krimfront«, sondern ganz im Hier und Jetzt auf seinem »Taschentelefonbildschirm« in der Unmittelbarkeit der Ankunft am Ort seiner Kindheit. Aus der erinnerte Gregor noch die Tolldreistigkeit seines Bruders, gestorben nun als »Fremdenlegionär« in irgendeinem Krieg.

Wie sag’ ich so was meiner Familie, die wartet, wie früher, auf einer anderen der Zeitebenen, auf denen sich der Autor, teils autobiographisch, bewegt. Schon Handkes Onkel Gregor verschwieg im Zweiten Weltkrieg während eines Fronturlaubs den Kriegstod seines Bruders Hans. Zwar trägt der Hans in der »Ballade« nicht nur Züge des Gefallenen, sondern von Handkes verstorbenem Halbbruder, der ebenfalls Hans hieß, doch wird auch diese Ankunft zu einer Flucht vor der Wirklichkeit. Den Tod seines Bruders vermag Gregor Werfer, ein Wanderer, Entdecker, was immer, jedenfalls Ruheloser auf lebenslanger »Ein-Mann-Expedition«, seiner Familie nicht mitzuteilen.

Nach nur einer Nacht im elterlichen Haus verschwindet er still und heimlich, zieht durch die Wirtshäuser der »umliegenden Vieldörfer- und Weilergegend«, ein Fremder unter Fremden, Gast unter Gästen, hilfesuchend in einer Moderne, mit der er nichts anzufangen weiß, der das einst Vertraute abgegangen ist oder unerkennbar geworden. Ein an der Wirklichkeit Verzweifelnder findet in die in ihm lebende Erinnerung zurück, und er singt seine Ballade vom Damals als Kind, das »trödelnd auf dem Heimweg, im Gehen den Schulbeutel von der einen auf die beiden Schultern wechselte«.

Das Vieldörferland seiner Kindheit hat sich im Laufe seiner Abwesenheiten in eine städtische »Agglomeration« verwandelt, mit unerträglichen »Kinokomplexen, achtundzwanzig Säle in Form eines Riesenzeppelins, oben auf einem der Einkaufszentren«. Er geht in einen Film, in dem sich Darsteller und Darstellerin zum wiederholten Male anschickten, sich »zu entsprechender Musikbegleitung die Kleider von den Leibern zu reißen« und »sich selbst zu erniedrigen und mich dazu« und hörte sich gegen die ganzen »Zuschauerrechtsverletzungen« anschreien, für ein neues Leben, »weg mit all den Alles-geht-Demokratien, im Namen des Volkes«. Volkes? Wo bist du, Volk? »Kein einziger Zuschauer hat von der Leinwand weggeschaut, während ich meine neue Gesellschaftsform propagierte.« Rein gar nichts mitbekommen, »und unbemerkt geblieben ist auch mein Aufstampfen und dann Wegschreiten, mit langen Schritten, von der Weltbühne«. Gregor, auf einem Auge blind, kauft sich in einem Nebentrakt des Einkaufszentrums »eine Sonnenbrille, die dunkelste in dem Laden«, und selbst diese dünkte ihn, »noch lange nicht dunkel genug«.

Mit dieser kohlrabenschwarzen ­Brille auf begibt er sich in die Dunkelheit der Nacht, in Gaststätte, Bar, Wirtschaft, sitzend »im Hintergrund eines Saals, allein, oder, allein, im Hinterzimmer einer Stadtrandbar, oder sonstwo in einem Gastbetrieb« und übernachtet dann in einem tiefen Bombentrichter, Relikt des letzten großen Krieges, »heiteres Erwachen in der Weltkriegsbombengrube« orchestriert von den Vögeln des Waldes, ein Bad im namenlosen »Vorzeitweiher«.

»Querwaldein« gelaufen bemerkt er eine seltsame Menschengruppe, die Stimmen »redeten in keiner Hochsprache, und erst recht in keiner Fremdsprache. Jeder für sich sprachen sie doch sämtlich die Sprache der Einheimischen, der Region, der Agglomerationen, mit gelegentlichen Anklängen an den Dialekt und die Dialekte der vielen unterschiedlichen einstigen Dörfer, und zwar als letzte Erbstücke und fast am Verschwinden.« Und Gregor, der Wachehalter, der Aufmerksame, der nichts vergisst, kam jener »verirrten Dinge- und Wörter-Karawane« wie gerufen als »ein geborener Retter und Karawanenführer« – der Beginn einer »kurzen Stunde seines Ruhms« – Ruhm desjenigen, der bewahren will.

Peter Handke nennt sein jüngstes Werk Ballade, »Die Ballade des letzten Gastes«. Sie ist nicht im herkömmlichen Genrestil geschrieben, erzählt aber wie eine klassische Ballade so episch wie phantasiereich eine Geschichte, die mit einem Clou der besonders emotionalen Art endet – Höhepunkt des Minnegesangs. Es ist der Moment im Busbahnhof kurz vor Abfahrt, begleitet von seiner Schwester, auf den letzten Drücker, als Gregor beichtet, und die Schwester es schon geahnt hat, das mit dem Tod des Bruders. Und in Versalien erscheint die Schrift: DU WIRST GEHEN ZURÜCKKEHREN NICHT STERBEN IM KRIEG. Und auch seine Eltern mögen es bereits zuvor geahnt haben, vorher, als der Sohn sie, ganz und gar unüblich, umarmt, bevor er wieder aufbricht, und sie den alten Schlager »Wir wollen niemals auseinandergehn« anstimmen.

Verdammt lang her, wiedergefunden in Handkes Ballade vom letzten Gast. Wenn der geht, wird das Licht gelöscht, ganz ohne ein oder zwei Glas mit dem Wirt, ganz ohne hinterstes Hinterzimmer.

Nachtrag:

Am 6. Dezember feiert Peter Handke Geburtstag. Er wird 81 und erhält für seine häufig als »Spätwerk« – »spät« wahrscheinlich wegen seines Alters – bezeichnete Ballade nunmehr Beifall aus den Feuilletons nach jenen vielen Jahren der Verrisse wegen »Jugoslawien« inklusive der unerträglichen Verächtlichmachung seiner Auszeichnung mit dem Nobelpreis. Natürlich hat ihm, wie zu erwarten, weil sich die Lüge auf Dauer abnutzt, die Geschichte letztlich recht gegeben. Das Blöde ist nur, dass sie immer wieder von vorne anzufangen scheint. Angesichts dieser Lage wirkt dann, da liegt die FAZ durchaus richtig, ein Buch von Peter Handke aufzuschlagen, »fast wie ein Akt des Widerstands«. Aber wieso »fast«?