Roman Baluk/File Photo/REUTERS »Irgendwann sind auch die Tanks leer, aus denen die Kabinen geheizt werden können« (Stau an der Grenze bei Lwiw)

Nach einem Monat halten die Lkw-Blockaden an der polnisch-ukrainischen Grenze unvermindert an. Wie die polnische Zeitung Rzeczpospolita am Dienstag meldete, stehen inzwischen 5.000 Fahrzeuge an den polnisch-ukrainischen Übergängen in Staus, die bis zu 30 Kilometer lang sind. Die Bedingungen für die blockierten ukrainischen Fahrer sind hart: Außer ein paar mobilen Toilettenhäuschen haben die polnischen Behörden wenig getan, um ihnen das Warten erträglich zu machen. Lebensmittel zu kaufen setzt in der dünnbesiedelten Grenzregion oft stundenlange Fußmärsche voraus. Irgendwann sind auch die Tanks leer, aus denen die Kabinen geheizt werden können. Zwei ukrainische Fahrer sind inzwischen in den Schlangen verstorben.

Die protestierenden polnischen Lkw-Fahrer fordern die EU auf, die bis 2022 geltenden Höchstgrenzen für ukrainische Lkws im Schengen-Raum wieder einzuführen. Sie waren nach Kriegsbeginn als Akt der Solidarität mit Kiew aufgehoben worden. Seitdem hat sich erstens die Zahl der Einreisen ukrainischer Lkw in den Schengen-Raum von jährlich 160.000 auf 800.000 erhöht, und zweitens ist der Anteil der ukrainischen Speditionen am grenzüberschreitenden Verkehr stark gewachsen. Polnische Speditionen beklagen einen Rückgang ihres Marktanteils an den Transportfahrten zwischen beiden Ländern von 35 auf zehn Prozent, bei slowakischen und ungarischen Speditionen sieht es ähnlich aus.

Die Ukraine hat ihr Speditionsgewerbe seit dem Kriegsbeginn mit Zollbefreiungen für den Import von Fahrzeugen erheblich ausgebaut. Sie reagierte damit auf die Blockade der Schwarzmeerhäfen, über die traditionell der Großteil des ukrainischen Außenhandels abgewickelt wurde. Polnische Speditionen rechnen vor, wie die ukrainische Konkurrenz wegen niedrigerer Treibstoffpreise, Steuern und Löhne ihre Preise unterbietet. Überdies seien die ukrainischen Fahrer entgegen dem Abkommen mit der EU nicht nur im bilateralen Warenverkehr tätig, sondern beförderten Ladungen auch innerhalb der EU, etwa zwischen Polen und Deutschland. Das widerspricht zwar dem Vertrag, aber die polnische und die deutsche Polizei haben es offenbar aufgegeben, dessen Einhaltung zu kontrollieren. Strafmandate an ukrainische Fahrer würden sowieso nicht bezahlt und seien mangels Rechtshilfeabkommen auch nicht einzutreiben, sagte ein polnischer Polizeisprecher der Zeitschrift Przegląd.

Inzwischen beschwert sich auch die deutsche Wirtschaft über die Folgen der Blockaden. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitierte einen Vertreter des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft mit der Aussage, die Lieferzeiten für Waren aus der Ukraine hätten sich zuletzt verdreifacht, die Transportkosten verdoppelt bis vervierfacht. Wenn keine Lösung gefunden werde, müssten sich deutsche Kunden andere Lieferanten suchen. Vor allem die deutsche Autoindustrie lässt arbeitsintensive Fertigungen inzwischen in der Ukraine vornehmen.

Die ukrainische Seite beziffert den durch die Blockaden eingetretenen Schaden auf inzwischen 400 Millionen Euro. Vizeverkehrsminister Sergij Derkatsch beklagte, die Preise für Flüssiggas an ukrainischen Tankstellen seien inzwischen um 30 Prozent gestiegen. Er warf den polnischen Fuhrunternehmen vor, eine Energiekrise in der Ukraine im bevorstehenden Winter zumindest billigend in Kauf zu nehmen.

Als erste Konzession hat die Ukraine Anfang dieser Woche einen bisher nur für Pkw und Autobusse geöffneten Grenzübergang auch für leer in die EU zurückkehrende Lkw mit EU-Kennzeichen freigegeben. Eine der Beschwerden der polnischen Spediteure betraf das undurchsichtige elektronische Wartesystem bei der Ausreise aus der Ukraine, durch das ihre Fahrzeuge tage- oder wochenlang blockiert würden.

Die Lkw-Blockaden waren am Montag auch Thema im EU-Verkehrsministerrat. Hier traf die polnische Forderung nach Wiedereinführung der Höchstgrenze mehrheitlich auf Ablehnung. Polen wurde zwar von der Slowakei, Ungarn und Bulgarien sowie teilweise von Tschechien und Kroatien unterstützt. EU-Transportkommissarin Adina Ioana Vălean aber warf Warschau mangelnde politische Solidarität mit der Ukraine vor und erinnerte daran, dass Polen zu Beginn des Krieges einer der größten Fürsprecher eines EU-Beitritts der Ukraine sowie der »Solidaritätskorridore« im Straßenverkehr gewesen sei. Sie wurde darin von Vertretern der baltischen Staaten, Dänemarks, Schwedens, der BRD und der Niederlande unterstützt. Vălean sagte immerhin zu, das Thema auf EU-Ebene mit der Ukraine zu beraten – aber erst, wenn die Polen ihre Blockaden beendet hätten. Danach sieht es derzeit nicht aus. Die Aktion soll vorerst bis zum 3. Januar weitergehen.