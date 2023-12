REUTERS/Ludovic Marin Präsentierten sich 2020 noch souverän: Die meisten Staatschefs der G5 Sahel sind bereits abgesetzt

Die Außenminister von Mali, Burkina Faso und Niger trafen sich Ende letzter Woche in Malis Hauptstadt Bamako und verabschiedeten ein Kommuniqué. Darin empfehlen sie ihren Staatsoberhäuptern, ihre Länder in einer Konföderation zu verbinden, um das »große Potential für Frieden, Stabilität, diplomatische Stärke und wirtschaftlicher Entwicklung« zu nutzen, »das ein verstärktes politisches Bündnis bietet«. Eine Woche zuvor hatten sich die Wirtschafts- und Finanzminister der Länder getroffen und einen gemeinsamen Stabilitätsfonds, eine Investmentbank und weitere Anstrengungen in Richtung einer wirtschaftlichen und monetären Einheit empfohlen.

Mit der Ende August 2023 verkündeten Verteidigungsunion »Allianz der Sahelstaaten« rückten die drei in den vergangenen Jahren durch Militärs regierten Länder enger zusammen. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) drohte mit einer Militärintervention im Niger, um den dortigen Putsch vom Juli rückgängig zu machen, sah letztendlich aber von einer Intervention ab. Algerien hatte damals verkündet, eine Überfluganfrage Frankreichs abgelehnt zu haben. Frankreich dementierte, den Plan gehabt zu haben, sich selbst an der Intervention zu beteiligen. Jedoch hatte es, genauso wie andere europäische Staaten, der ECOWAS materielle und finanzielle Unterstützung für die Intervention zugesagt. Frankreich, das als ehemalige Kolonialmacht der drei Länder historisch – oft auch durch Putsche gegen unliebsame Regierungen – großen Einfluss ausübt, sah seine Interessen ebenso bedroht wie den exklusiven Zugang zum nigrischen Uran.

Niger hatte – ebenso wie zuvor die Übergangsregierungen der beiden Nachbarländer – die Militärkooperation mit Frankreich beendet. Seit der Gründung der »G5 Sahel« konnten sich die Truppen der französischen Operation »Barkhane« frei im Bündnisgebiet bewegen, wozu neben den drei Ländern der heutigen Allianz der Sahelstaaten auch Mauretanien und der Tschad gehörten. Mali ist seit 2022 nicht mehr Teil der G5. Am 2. Dezember 2023 verkündeten nun auch Burkina Faso und Niger den Austritt aus der Organisation, da sie »ausländischen Interessen auf Kosten der Interessen der Völker der Sahelzone« dienen würde.

Von den neuesten Plänen hat zumindest die Verlautbarung, sich auf eine monetäre Einheit hinzubewegen, das Potential, Frankreich weiterhin zu verärgern. Alle drei Länder sind bereits Teil der Zentralbank der Westafrikanischen Staaten (BCEAO), einer Währungsunion, der außer Guinea alle ehemaligen französischen Kolonien der ECOWAS angehören und deren Währung, der Westafrikanische Franc, seit der Kolonialzeit an den Franc und nun an den Euro gebunden ist. Bis Mai 2020 mussten die Mitgliedsländer die Hälfte ihrer Reserven in der französischen Zentralbank einlagern. Vertreter des französischen Staates hatten ein Vetorecht bei Entscheidungen der BCEAO.

Als Provokation gegenüber der gesamten EU kann zudem auch die Entscheidung des nigrischen Übergangspräsidenten Abdourahamane Tchiani gelten, der am 28. November per Dekret ein Gesetz außer Kraft setzte, das den Transport, die Beherbergung und Bewirtung von undokumentierten Migranten mit schweren Strafen sanktionierte. Das Gesetz war besonders im Wüstengebiet unbeliebt, wo traditionell viele Bewohner vom Transport von Waren und Menschen leben. Nebenbei brach das Gesetz auch mit dem Recht auf Bewegungsfreiheit im ECOWAS-Gebiet und ließ die Zahl der im Niger verunglückten Migranten auf das Achtfache steigen. Die EU hatte zu dem »Antischleusergesetz« gedrängt und zudem die nigrischen Grenzschutzbehörden finanziell und materiell unterstützt.

Fünf Tage bevor Tchiani das Gesetz außer Kraft setzte, verabschiedete das EU-Parlament eine Resolution, in der Sanktionen von seiten der EU gefordert werden. Dies ist wahrscheinlich eine Racheaktion, denn der Niger, eines der fünf ärmsten Länder der Welt, hat Zahlungsschwierigkeiten und leidet extrem unter den Sanktionen der ECOWAS. Hilfslieferungen internationaler Organisationen kommen nicht ins Land. Es fehlt an Strom, da Nigeria diesen abgestellt hat. Ob die Nachbarn das richten können, während die EU ihre unmenschliche Machtpolitik durchzieht?