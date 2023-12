IMAGO/NurPhoto Die Initiative »Finanzielle Bildung« ist eine Koproduktion der FDP-Minister Lindner und Stark-Watzinger

Staatsbürgerkunde nach Art der Bundesregierung ist: Wie kommt der Konsument zum passenden Handyvertrag, Bankkonto, Aktiendepot? Dafür stellt die Ampel eigens eine Konferenz auf die Beine, getreckt über zwei Tage und mit dem Titel »Finanzielle Bildung für das Leben«. Von Dienstag bis Mittwoch mittag diskutiert ein laut Ankündigung »weiter Kreis von Stakeholdern« über der Deutschen größte Wissenslücken in den Bereichen Sparen, Rente, Inflation, Zins und Zinseszins. Denn da, so heißt es, bestehe »Nachholbedarf«, gleichbedeutend mit »bislang ungenutzten Chancen für mehr Teilhabe, Wachstum und Wohlstand«. Aber nicht alle spielen mit bei der Show der Augenwischer. Eine »solide Finanzierung von Bildung« sei angeratener als eine »verkürzte Bildung fürs Finanzielle«, monierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Die Initiative »Finanzielle Bildung« ist eine Koproduktion von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Finanzminister Christian Lindner (beide FDP), die damit bereits seit Frühjahr hausieren gehen. »Fundiertes Finanzwissen« ermögliche es den Menschen, »sinnvolle Anlage-, Kredit- und Versicherungsentscheidungen zu treffen«, bemerkte damals die Ministerin. Nur so entstünden »Chancen für individuellen Aufstieg und den Erwerb von Vermögen«, ergänzte ihr Parteifreund bei der Vorlage eines Eckpunktepapiers im März. Dabei wurde etwa auf eine »Studie« der ING-Bank verwiesen, wonach sich die Hälfte der Bürger im Land als »finanzielle Analphabeten« betrachteten. Also muss man ihnen auf die Sprünge helfen, und schon klappt’s mit dem Geldmachen.

Auf diesem Niveau bewegt sich der Großteil der Expertise. Der Sozialwissenschaftler Reinhold Hedtke von der Universität Bielefeld hat 31 sogenannte Wissenstests untersucht, die häufig zum Thema in den Medien verhandelt wurden. Davon waren allein 27 von der Finanzbranche beauftragt und kommuniziert. Inhaltlich »stark überwiegen« demnach »Items zu Geld, Geldanlage und Kredit«. Dagegen betreffe kein Item die »Inanspruchnahme von Organisationen, die die Interessen der Käufer von Finanzdienstleistungen vertreten und sie bei der Durchsetzung unterstützen«. Ebenso fehlten »Items zur politischen Gestaltung der Rahmenbedingungen auf Versicherungs- und Finanzmärkten und zur Artikulation der eigenen Interessen (Regulierung, Partizipation)«. Die eingesetzten empirischen Mittel erfüllten nur unzureichend die wissenschaftlichen Standards, »die notwendig wären, um bildungspolitische Forderungen und Maßnahmen zu begründen«, so Hedtke.

Taktgeber der Finanzlobbykampagne ist die OECD, mit deren Unterstützung die Koalition eine »nationale Finanzbildungsstrategie« erarbeiten will. Deutschland soll der einzige G20-Staat sein, der so etwas noch nicht hat. Die Ampel plant außerdem die Einrichtung einer »zentralen Finanzbildungsplattform« sowie die Stärkung der Forschung, um »zukünftige bildungspolitische Maßnahmen evidenzbasiert zu entwickeln«.

Kein gutes Haar lässt die GEW-Vorsitzende Maike Finnern an den Plänen. »Eine mit mehreren Millionen ausgestattete Finanzbildung ohne jeden politischen und sozialwissenschaftlichen Zusammenhang offenbart ein bedenkliches Bildungsverständnis«, erklärte sie am Montag. »Wir brauchen eine kritische Verbraucherbildung, statt ein bloßes ›Fitmachen‹ künftiger Konsumentinnen und Konsumenten auf den Finanzmärkten«, so Finnern.

Am Dienstag wurden die Ergebnisse der neuesten PISA-Schulleistungsstudie in Regie der OECD veröffentlicht. Danach haben 15jährige Schülerinnen und Schüler aus Deutschland in Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik nie schlechter abgeschnitten als im Erhebungsjahr 2022. Die Anteile besonders schwacher Jugendlicher liegen je nach Fach bei 23 Prozent, 26 Prozent und 30 Prozent. Angesichts dieser Befunde forderte Finnern von der Regierung, bei der Grundbildung finanziell massiv aufzustocken. »Wer gut lesen und rechnen und Zusammenhänge herstellen kann, lässt sich bei Finanzen auch seltener über den Tisch ziehen.«