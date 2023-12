IMAGO/photothek Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat für die Armen wenig übrig

Die FDP will weiterhin die Armen für die Haushaltskrise büßen lassen und wird darin von den Unionsparteien unterstützt. Die SPD und Bündnis 90/Die Grünen halten dagegen. In der Ampelkoalition herrscht weiterhin Uneinigkeit, wie die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf 17 Milliarden Euro bezifferte Lücke im Etat für 2024 zu schließen sei. Zankapfel ist dabei offensichtlich vor allem die für Anfang kommenden Jahres geplante Erhöhung des sogenannten Bürgergelds. Die mehr als fünf Millionen »Bürgergeld«-Beziehenden in der BRD sollen zum 1. Januar 2024 im Schnitt rund zwölf Prozent mehr Geld bekommen, um damit die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise zu kompensieren.

Die Gegner der Erhöhung greifen auf altbekannte »Argumente« zurück. So erklärte der FDP-Fraktionschef Christian Dürr gegenüber Bild (Dienstagausgabe), es müsse »das Lohnabstandsgebot gewahrt werden«. Wer arbeite, müsse »immer mehr Geld übrig haben als jemand, der das nicht tut«, so der FDP-Politiker. Dass dieser Abstand auch durch eine Erhöhung der Löhne gewahrt werden könnte, dürfte für Dürr keine vorstellbare Option sein. CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Sonntag in dieselbe Kerbe gehauen. Das »Bürgergeld« werde mit dem Plus so hoch sein, dass es keinen Anreiz mehr darstelle, eine Arbeit aufzunehmen.

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) konstatierte dagegen bereits am Montag, es sei »moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar«, den Betroffenen eine Anpassung der Regelsätze zu verwehren. Die Grünen sprangen Heil zur Seite. »Die Kosten für Lebensmittel, Energie, Schulmaterial, für den täglichen Bedarf sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen«, sagte die Kovorsitzende Ricarda Lang am Dienstag der dpa. Lang erklärte weiter, dass das »Bürgergeld« »existenzsichernd« gestaltet werden müsse, ergebe sich aus dem Grundgesetz und der entsprechenden Rechtsprechung. Statt dies anzuerkennen, stelle Merz sich »schützend vor die Reichsten« und trage »Spardebatten auf dem Rücken der Verletzlichsten in unserer Gesellschaft aus«.

Auch vom eigenen »Arbeitnehmerflügel« gab es kräftigen Gegenwind. »Die Diskussionen über Sozialabbau müssen sofort beendet werden«, sagte Christian Bäumler, stellvertretender Bundesvorsitzender der »Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft« (CDA), der Taz (Dienstagausgabe). Merz’ Forderung verunsichere die Menschen. Das Problem sei nicht das »Bürgergeld«, sondern die Gehälter im Niedriglohnsektor. Der Linke-Kovorsitzende Martin Schirdewan nannte die aktuelle Debatte um Kürzungen im Sozialbereich in den Funke-Zeitungen »völlig absurd«. Er forderte, zur Deckung der Haushaltslücke den reichsten zehn Milliardären des Landes per Vermögensabgabe mindestens zehn Prozent ihres »leistungslosen Einkommens« abzunehmen.

Derartige Abgaben oder auch Steuererhöhungen kommen für die FDP nicht infrage. »Die Schuldenbremse steht für 2024, und Steuererhöhungen wird es nicht geben«, verkündete der FDP-Haushaltsexperte Christoph Meyer am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Diese roten Linien seien »allseits bekannt und im Koalitionsvertrag verankert«. Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken dringt dagegen weiter darauf, die Schuldenbremse auch für 2024 auszusetzen. In der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Dienstagausgaben) verwies sie darauf, dass aus dem Krieg in der Ukraine auch weiterhin unmittelbare und mittelbare Kosten entstünden. Diese seien nicht aus dem normalen Haushalt zu stemmen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) forderte für »wichtige Generationenaufgaben wie Klimaschutz und Infrastruktur« Ausnahmen von der Schuldenbremse. Das sei auch deshalb gerechtfertigt, da im Vergleich mit den übrigen G7-Staaten Deutschland die geringste Staatsverschuldung habe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post (Dienstagausgabe). Die sogenannte Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte im gleichen Blatt vor Einsparungen im Sicherheitsbereich. Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future riet in einem Interview mit RTL davon ab, wegen der Haushaltsprobleme bei den Klimainvestitionen zu sparen.

Im Haushaltsausschuss des Bundestages stand unterdessen am Dienstag eine Anhörung von Experten zur Zulässigkeit des Nachtragshaushalts an, mit dem die Ampelregierung den Etat für 2023 reparieren will. Dabei ging es um die Frage, zu welchem Zeitpunkt Kredite auf die Schuldenbremse angerechnet werden – wenn sie genehmigt oder wenn sie tatsächlich aufgenommen werden. Das Finanzministerium berücksichtigt die Kredite in dem Jahr, in dem sie genehmigt wurden. Der Bundesrechnungshof hält das für verfassungswidrig. Mehrere Rechtswissenschaftler widersprachen dem aber in der Anhörung.

Seit Tagen ringen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hinter verschlossenen Türen um Wege aus der Haushaltskrise. Zum Stand der Beratungen sagte Scholz am Montag abend, die Koalitionsspitzen seien dabei, die Haushaltsfragen »sehr zügig jetzt zu lösen, damit ganz schnell Klarheit herrscht«.