IMAGO/Xinhua Vorrückende israelische Bodentruppen im Gazastreifen (5.12.2023)

Die Zahl der von den israelischen Streitkräften (IDF) getöteten Zivilisten im Gazastreifen nehme »rapide« zu, teilte Philippe Lazzarini, der Leiter des Palästina-Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), am Montag mit. Nach einem »Evakuierungsbefehl« der IDF an die Bewohner einiger Stadtteile von Khan Junis im Süden des Gazastreifens seien am Wochenende mindestens 60.000 Menschen in ohnehin schon überfüllte Lager des UNRWA umgezogen. Viele von ihnen seien von den IDF schon mehrmals zur Flucht gezwungen worden, erklärte Lazzarini. »Kein Ort im Gazastreifen« sei mehr sicher. Nach UN-Schätzungen haben 1,8 bis 1,9 Millionen Bewohner der palästinensischen Enklave seit Kriegsbeginn vor zwei Monaten mindestens einmal ihre Wohnung oder Unterkunft verloren.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am Dienstag die Zahl der bis dahin Getöteten mit 15.900, darunter mehr als 6.000 Kinder, und die der Verletzten mit 42.000 an. Diese Zahlen schließen offenbar auch Angehörige der palästinensischen Milizen und Polizeikräfte ein. Nach aktuellen Schätzungen der UN-Hilfsorganisationen sind aber ungefähr 70 Prozent der Opfer Frauen und Kinder.

Die Zahl der in den ersten zwei Kriegsmonaten von den IDF Getöteten ist um ein Mehrfaches höher als in irgendeinem früheren Krieg des zionistischen Staates gegen die palästinensische Bevölkerung der seit 1967 besetzten Gebiete. Während der ersten Intifada (Dezember 1987 bis September 1993) wurden 1.600 Palästinenser getötet. Bis zu 3.200 waren es während der zweiten Intifada (September 2000 bis August 2005). Während der »Operation Cast Lead« (27.12.2008 bis 18.1.2009), die von Israel bereits mit stark erhöhter Rücksichtslosigkeit geführt wurde, wurde die Zahl der getöteten Palästinenser zwischen 1.166 und 1.417 geschätzt. Infolge der »Operation Protective Edge« (8.7. bis 26.8.2014) starben ungefähr 2.730 Palästinenser.

Israelische Politiker und Militärs gehen von der Annahme aus, dass sie den Krieg noch mindestens zwei Monate fortsetzen wollen. Realistischer sind Schätzungen, dass der Krieg noch ein ganzes Jahr dauern werde.

Die israelischen Onlinemagazine +972 und Sikha Mekomit haben sich in einer am 30. November veröffentlichten ausführlichen Analyse mit der Kriegführung der IDF beschäftigt, die sie als »Massenmordfabrik« bezeichnen. Grundlage ihrer Darstellung sind nach ihren Angaben hauptsächlich Gespräche mit nicht namentlich genannten gegenwärtigen und früheren Angehörigen der IDF und der israelischen »Intelligence Community«. Im Zentrum des Textes steht der zunehmende Einsatz von Programmen künstlicher Intelligenz (KI) bei der Datensammlung über potentielle Ziele und bei der Entscheidung über deren Freigabe für Angriffe. Die »Operation Guardian of the Walls« (6.5. bis 21.5.2021) sei nach Aussagen von Quellen aus dem Militär- und Geheimdienstapparat »Israels erster KI-Krieg« gewesen. Inzwischen sei ein fortgeschrittenes KI-System mit dem hebräischen Namen »Habsora« (Botschaft) im Einsatz, was in englischsprachigen Texten mit »The Gospel« (Evangelium, frohe Botschaft) wiedergegeben wird. Zur Arbeit mit diesem System wurde eine spezielle Abteilung geschaffen.

Nach Aussagen von Aviv Kochavi, der bis zum Jahresende 2022 Generalstabschef der IDF war, konnten Israels Streitkräfte und »Intelligence Community« früher 50 Ziele im Jahr identifizieren. Aber schon während der »Operation Guardian of the Walls« im Mai 2021 seien mit Hilfe künstlicher Intelligenz 100 neue Ziele an einem einzigen Tag »entdeckt« worden, und die Hälfte von ihnen sei angegriffen worden. Zusammen mit anderen Umstellungen kann die israelische Luftwaffe sehr viel mehr Ziele zur gleichen Zeit ins Visier nehmen als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt. Im November teilten die IDF mit, dass während der ersten 35 Kriegstage 15.000 Ziele angegriffen worden seien. Zum Vergleich: Während der »Operation Protective Edge« im Sommer 2014, die 51 Tage dauerte, wurden zwischen 5.000 und 6.000 Ziele angegriffen.

Nach Darstellung der Onlinemagazine +972 und Sikha Mekomit, deren Name in englischsprachigen Publikationen meist mit Local Call übersetzt wird, ermöglichen es Israels KI-gestützte Systeme unter anderem, aufgrund von Luftaufnahmen und anderen Überwachungsmaßnahmen in Echtzeit zu erkennen, wie viele mutmaßliche Zivilpersonen sich in einem potentiellen Zielgebiet aufhalten und bei einem Angriff getötet würden. Diese Zahl werde mit der Wertigkeit des Ziels – beispielsweise bestimmte Hamas-Kommandeure, die dort vermutet werden – verglichen, und es würden Ergebnisse und Richtlinien in Art einer Ampelsystem – »rot«, »gelb«, »grün« – ausgeworfen.

Letzten Endes ist es aber nicht die KI, die autonom einen Angriff anordnet, sondern es treffen bestimmte Menschen entsprechend ihrer Stellung im Militär- und Geheimdienstapparat die Entscheidungen. Sikha Mekomit und +972 behaupten unter Berufung auf ihre Gespräche mit anonym bleibenden »Offiziellen«, dass die Vorgaben, wie viele tote Kinder und andere Zivilperson jeweils in Kauf genommen werden könnten, in den letzten Jahren erheblich gelockert worden seien. Sie schreiben außerdem, dass die Entscheidungen individuell getroffen werden und manchen Diensthabenden »der Finger am Abzug« lockerer sitze als anderen. Letztlich stünden die unmittelbar Verantwortlichen vor allem unter dem Erwartungsdruck ihrer Vorgesetzten und der Politiker, möglichst viele Angriffe zu »produzieren«.