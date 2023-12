Rainer Weisflog/IMAGO »Eklatantes Gerechtigkeitsproblem« (Unterricht in Brandenburg)

Ein Liberaler ist jemand, der auf alles eine Antwort hat. Eine. Bildung nämlich. Man redet von persönlichen Chancen, um von Gerechtigkeit schweigen zu können. Entsprechend besetzt die FDP in der Regel das Bildungsministerium, sobald sie sich an einem Kabinett beteiligt. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie sich gut darum kümmert. Der Schulsektor hat sich immer mehr dem Arbeitsmarkt angeglichen (Bewerbungen, Leistungsprofile, Sponsoring an Schulen), doch das Outcome wird schlechter.

Maike Finnern von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) erklärte am Dienstag während eines bundesweiten Warnstreiks, an dem sich 18.000 in Bildungseinrichtungen Beschäftigte beteiligten, dass die »Kollegen am Limit« seien und unter dem »enormen Fachkräftemangel« leiden. Die Leistungen der Schüler sind danach.

Bei der aktuellen PISA-Studie haben deutsche Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Laut den am Dienstag von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin veröffentlichten Ergebnissen verschlechterten sie sich in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich. Als möglichen Grund gab die OECD Schulschließungen während der Coronapandemie an, allerdings hatte der Trend sich schon vor Corona abgezeichnet. Der Schock nach der ersten PISA-Studie mit deutscher Beteiligung im Jahr 2001 hatte zu Verbesserungen der Leistungsdaten geführt, im Jahr 2018 ließen die wieder nach. Der Rückgang zwischen 2018 und 2022 ist nun so stark, dass er dem Lernpensum eines gesamten Schuljahrs entspricht. An den 2022 organisierten Tests nahmen 6.116 deutsche Schüler teil.

»Vertretungsstunden und Schulausfall haben Konsequenzen«, kommentierte die Gewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) die Ergebnisse. GEW-Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze sagte, Deutschland habe »sowohl ein Leistungs- als auch ein eklatantes Gerechtigkeitsproblem«. Die Hauptsorge der anderen Seite des Arbeitskampfes galt natürlich vor allem dem Standort. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nannte die Kinder »Baustoff unserer Zukunft und Motor unseres Wohlstands«.