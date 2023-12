Stefan Arend/Funke Foto Services/imago

Es war der wohl größte Warnstreik in der Stahlindustrie seit Ende der Friedenspflicht am Donnerstag abend: Mehr als 3.000 Beschäftigte haben am Dienstag bei Thyssen-Krupp Steel in Duisburg (Foto) die Arbeit niedergelegt. Neben der nordwestdeutschen bestreikt die IG Metall diese Woche auch die ostdeutsche Stahlindustrie – unter anderem bei Arcelor-Mittal, Mannesmann und Ilsenburger Grobblech. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden pro Woche, was die Kapitalseite bislang als »weder organisierbar noch finanzierbar« zurückweist. (AFP/jW)