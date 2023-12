Tremblant. Federica Brignone hat auch den zweiten Weltcupriesenslalom des Wochenendes im kanadischen Tremblant gewonnen. Die Italienerin setzte sich am Sonntag abend vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (plus 0,33 Sekunden) und US-Star Mikaela Shiffrin (plus 0,39) durch. Bei sehr widrigen Bedingungen mit Windböen, Schneefall und schlechter Sicht im zweiten Lauf hatte Brignone am meisten riskiert und war von Rang sechs noch nach ganz vorn gefahren. Die 33jährige hatte am Sonnabend im ersten Riesentorlauf in Kanada vor Petra Vlhová und Shiffrin gewonnen – die Slowakin Vlhová konnte tags darauf ihre Halbzeitführung nicht ins Ziel bringen. (dpa/jW)