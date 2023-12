Darmstadt. Die beiden Marathon­asse Domenika Mayer und Amanal Petros sind nach ihren starken Vorstellungen beim Rennen in Berlin als Läuferin und Läufer des Jahres ausgezeichnet worden. Das gab der Deutsche Leichtathletikverband am Montag bekannt. Petros hatte Ende September an der Spree seinen deutschen Rekord auf 2:04:58 Stunden gedrückt, Mayer verbesserte ihre persönliche Bestleistung auf 2:23:47 Stunden und stieg damit zur zweitschnellsten deutschen Marathonläuferin der Geschichte auf. (sid/jW)