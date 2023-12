Cambridge. Forscher der Harvard University haben erstmals biologische Roboter aus menschlichen Zellen konstruiert – ohne Genmanipulation oder andere verändernde Eingriffe. Ihre Studie veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Advanced Science. Für ihr Experiment entnahmen die Forscher Proben aus dem Schleimhautgewebe der menschlichen Bronchien und züchteten die Zellen in Kultur weiter. In einem weiteren Schritt zerstörten die Wissenschaftler durch Einritzen den geschlossenen Zellteppich einer Kultur menschlicher Neuronen und plazierten einige Klumpen der »Anthrobots« in die entstandene Lücke. Das Ergebnis: Die bloße Gegenwart der Anthrobots brachte die Neuronen dazu, in die Lücke einzuwachsen und die Verletzung zu heilen. Ohne sie fand hingegen keine Heilung des Nervenschadens statt. (jW)