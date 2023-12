Biswarup Ganguly/ZUMA Wire/imago Ältere verstehen das nicht: Ende eines Spritfressers

Benno Romik heißt er, Dr.-Ing., ein nüchterner Rationalist, gerade 70 geworden, als die Handlung 2022 einsetzt – und die niederschmetternde Diagnose kommt: Magenkrebs. Nur noch eine überschaubare Restlebenszeit wird dem Protagonisten und Ich-Erzähler von Mirko Bonnés neuem Roman verheißen. Da findet in unmittelbarer Nähe von seiner Hamburger Wohnung nächtens ein Brandanschlag auf einen SUV statt, und eine junge Frau aus der Gruppe der Umweltaktivisten verletzt sich dabei. Romik bietet dieser Frau, Hollie Magenta, wie ihr Deck- und Kunstname lautet, seine Wohnung an, besorgt einen Arzt und lässt sie sich dort auskurieren.

Gegensätzlich könnten diese beiden Personen nicht sein: der pensionierte Brückenkommissar, dessen Aufgabe darin bestanden hat, im Auftrag der Stadt und des Landes marode Brücken zu inspizieren und gegebenenfalls für deren Ausbesserung zu sorgen, kühl und zurückhaltend, ein Ludwig-Wittgenstein-Verehrer, der dementsprechend auch vorgibt, einen Bericht (und keinen Roman) über sein Leben zu verfassen. Auf der anderen Seite Hollie, Anfang zwanzig, in mehreren Szenen unterwegs, spricht in einem Jargon, den Romik zunächst nicht verstehen kann.

Sie kommen sich doch irgendwie näher, d. h. geraten mehr und mehr in die je andere Geschichte und Biographie hinein, was Bonné allerdings zu keiner Zeit »auserzählt«. Es bleibt bei Andeutungen, wobei Romik durch ­Hollie wieder und wieder auf seine eigene zurückliegende Lebensgeschichte – die Alkoholabhängigkeit seiner Frau, deren Selbstmord, die Trennung seiner Tochter Rebecca vom Vater, ihr völliges Schweigen – verwiesen wird. Schließlich kommt er sogar noch seiner früheren Sekretärin, der verwitweten, aus dem Libanon stammenden Cherin Fischer, nahe, denn er gesteht dieser Frau, die er in seinem alten Leben neunzehn Jahre auf beruflicher Distanz gehalten hat, endlich seine Zuneigung. Insofern ließe sich auch das Ende des Romans als alternativer Lebensweg für Romik, dessen vermeintlich tödliche Diagnose sich ins Nichts aufgelöst hat, verstehen: »Ich war unterwegs, aber ich reiste an keinen Ort, sondern fort von allem und allem auch entgegen.«

Ja, das ist es – und zugleich noch viel mehr. Für den Protagonisten ergeben sich neue Möglichkeiten, blitzen Alternativen zu einem festgefahrenen, in die Jahre gekommenen Lebensmodell auf. Ein existentieller Hintergrund, der durch die aktuellen Zeitläufe angereichert wird, etwa die Coronapandemie, die als »troglodytische Jahre« bezeichnet werden, der Krieg in der Ukraine, an einer Stelle der Tod der britischen Queen u. a. m. Bonnés Poetik gegründet darauf (darauf verweist der sprechende Titel des Romans), dass längst nicht alles so ist, wie es ist und ausschaut, sondern dass darüber, dahinter oder darunter noch unbekannte und ungeahnte Möglichkeiten stecken. Ganz im Sinne von Aristoteles, der in seiner Poetik immer wieder die Beschreibung der Möglichkeiten von Wirklichkeit als Aufgabengebiet von Literatur bezeichnet hat.