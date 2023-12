Andreas Stroh/imago Hohe Belastung, wenig Aussicht auf Besserung. Ein Ausweg: Länderwechsel (Wien, 4.12.2023)

Bei eisigen Temperaturen versammelten sich einige hundert Ärzte und Gesundheitsarbeiter am Montag nachmittag in der Wiener Innenstadt, um gegen Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu demonstrieren. Es ist ein »wichtiger Protest«, verkündete der Moderator vom Sprecherbus. Er strich heraus, dass es um »bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern« für alle Angestellten gehe. Doch: Viele Gesundheitsarbeiter folgten dem Aufruf der Ärzte an diesem Nachmittag nicht.

Der Protesttag der Ärztekammer an Wiener Spitälern war bereits länger angekündigt. Zwar hat das Gesundheitsressort der Stadt Wien zuletzt versucht einzulenken, doch der Ärztekammer ist das zu wenig. Ab Februar wird es mehr Zulagen für Ärzte geben, die etwa Nachtschichten machen. 150 Millionen Euro wird das die Stadt kosten, doch die Ärztekammer sieht dies nur als »Nebelgranaten«, wie ein Sprecher gegenüber dem ORF sagte.

Mit den erhöhten Vergütungen will Gesundheitsstadtrat Hacker die Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen binden, damit weniger ärztliche Fachkräfte zu Privatspitälern abwandern, wie der SPÖ-Politiker in der Wochenendausgabe der Tageszeitung Die Presse erklärte. Die in Wien gängige Praxis, in einem Spital angestellt zu sein und nebenher als Wahlarzt zu arbeiten, soll laut Hacker »endgültig der Vergangenheit angehören«. Wer neben einer Tätigkeit im Spital auch in einer Ordination arbeiten will, sollte das ausschließlich in einer Praxis der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) oder einer anderen staatlichen Krankenkasse dürfen, betonte Hacker. Aber: Er mache es den Ärzten nicht zum Vorwurf, dass sie in den Privatsektor auswichen. »Sie werden von mir keine einzige abfällige Bemerkung über Wahlärzte finden. Es liegt in unserer Verantwortung, Ärzten ein Umfeld zu bieten, um im öffentlichen System zu bleiben.«

Wenn jemand Vollzeit in einem Spital arbeite, könne er nebenher machen, was er will, so der Gesundheitsstadtrat weiter: »Wenn er aber nur wenige Stunden angestellt ist, um kranken- und unfallversichert zu sein, und das große Geld in der Wahlarztordination verdient, kann ich das den Steuerzahlern nicht zumuten«, so Hacker. Denn wie komme die Bevölkerung dazu, privatwirtschaftliche Unternehmungen wie Wahlarztpraxen mitzufinanzieren und das unternehmerische Risiko von Wahlärzten zu reduzieren?

Die Ärztekammer konterte gleichfalls am Wochenende: Wenn Ärzte im öffentlichen Gesundheitssystem bleiben sollen, gelinge das nur mit positiven Anreizen und nicht mit beruflichen Verboten, sagte der Vizepräsident der Ärztekammer für Wien, Stefan Ferenci, vor dem Protesttag. Zu den ab Februar geltenden Änderungen meinte er: Es würde bedeuten, »mindestens einen 25-Stunden-Dienst pro Woche (in einem öffentlichen Krankenhaus, Anm. jW), sowie am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten.« Ab einem gewissen Alter und vor allem auch mit Familie sei das eine enorme psychische und physische Belastung, »verstärkt durch die demographische Entwicklung bei Zunahme der Arbeitsintensität«. Kurzum, Schwerstarbeit.

Die Ärztekammer habe deshalb einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Ferenci betonte: »30 Prozent mehr Personal, 30 Prozent mehr Zeit für Patientinnen und Patienten, 30 Prozent mehr Gehalt und 30 Prozent weniger Bürokratie. Als Wahlarzt haben sie genau das: Zeit für ihre Patienten. Darum sollte es eigentlich auch im öffentlichen Gesundheitssystem gehen.« Ferenci abschließend: Der Gesundheitsstadtrat sei zuallererst oberster »Arbeitgeber« der Wiener Spitalsbeschäftigten. Als solcher wäre es wichtig, auch auf Beschäftigte zu hören, gemeinsame Lösungen der Probleme zu finden und strukturelle Änderungen anzugehen. Da diese Gespräche laut Ferenci »bis jetzt leider nicht möglich waren«, protestierten Hunderte aus den Spitälern am Montag in der Wiener Innenstadt.