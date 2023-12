Verdi Mittagspausenaktion von Verdi vor dem Sitz der Tochterfirma in Fürth

Seit drei Jahren wird in Fürth um einen eigenen Tarifvertrag gekämpft. Unterstützer und Belegschaft der Deutschen Post Customer Service Center GmbH, CSC, waren in bester Laune, als Verdi vor wenigen Tagen die Eröffnung von Verhandlungen mit dem Unternehmen bekanntgab. Warum hat sich die CSC so lange dagegen gesperrt?

Weil sie es konnte. Die CSC zählt circa 2.500 Köpfe. Aber nur rund 900 Personen sind direkt beschäftigt. Die Mehrheit besteht aus Beamten oder Kolleginnen und Kollegen mit einem Vertrag bei der Deutschen Post AG. Auch wurde viel Arbeit an Dienstleister abgegeben. All das hat unsere Möglichkeiten eingeschränkt, über Arbeitskampfmaßnahmen Druck auszuüben. Als die CSC festgestellt hat, dass Dienstleister nicht die gewünschte Qualität erbringen, wurde in Bereichen, die als geschäftlich besonders wertvoll betrachtet werden, eine Rolle rückwärts vollzogen. Die Pläne zur Schaffung eines Tariftreuegesetzes auf Bundesebene werden ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Letztlich wird es daran liegen, dass die CSC jetzt etwas von Verdi will: nämlich über einen Zuordnungstarifvertrag unsere aktuellen Betriebsratsstrukturen eindampfen.

150 der 900 direkt beschäftigten Kollegen arbeiten in Fürth, was die Stadt zu einem großen Standort macht. Wie ist die Stimmung vor Ort?

Gemischt. Die, die die neue Qualität unserer Situation verstehen, sind geradezu ekstatisch. Die anderen zeigen sich leider noch zu passiv, was sicherlich das Ergebnis von drei Jahren unerfüllter Erwartungen ist. Von den 150 sind bis auf eine Handvoll alle direkt bei der CSC angestellt. Daher ist uns Aktiven klar, wie wichtig es ist, sie mit unserem Feuer anzustecken.

Mit welchen Forderungen ist die Gewerkschaft in die Verhandlungen gegangen?

Die Forderung ist: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Im Maximum bedeutet dies, dass wir den Weg der DHL Delivery GmbH gehen und einfach in die Muttergesellschaft übernommen werden. Ansonsten ist alles, mit dem wir uns der Deutsche Post AG annähern, eine Verbesserung. Sei es bei der Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 38,5, der Einführung von Altersteilzeitregelungen oder von Urlaubs- und Weihnachtsgeldern. Da der Einstiegsstundenlohn ein paar Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, dürfen wir am Ende nicht schlechter dastehen.

Um die Verhandlungen in Bielefeld zu unterstützen, hatte Verdi Fürth auch schon mal zu einer »Mittagspausenaktion« mobilisiert. Was darf man sich darunter vorstellen?

Wir haben uns zu einem Fototermin am Eingang unseres Standorts getroffen. Dabei haben wir unsere Wünsche bezüglich der Verhandlungen auf Zettel geschrieben. Diese haben wir dann mittels Luftballons steigen lassen. Die Aktion wurde von vier Kolleginnen des Ortsvereins Fürth unterstützt, wofür ich mich an der Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken möchte.

Wie wird es jetzt weitergehen?

Allen voran werden wir die Kolleginnen und Kollegen weiter organisieren. Damit einher geht, dass wir Angebote schaffen, durch die sie wieder aktiv werden sollen. Wir wollen klarmachen, dass ein Scheitern der Verhandlungen einfach nicht im Interesse der CSC ist. Und falls das nicht reicht, bin ich ein Freund der alten Weisheit »Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«.