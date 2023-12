Amit Dave/REUTERS Modi (links auf dem Plakat) kann sich freuen: Sein radikaler Kurs erfreut sich großer Zustimmung (Ahmedabad, 3.12.2023)

Die Bündnispartner des breiten Oppositionsbündnisses INDIA haben sich zutiefst ernüchtert über die Resultate der aktuellen Regionalwahlen im bevölkerungsreichsten Land der Erde gezeigt. Allein auf Basis dieser Situation »wären die Wahlen nächstes Jahr schon verloren«, wurde Omar Abdullah von der Partei National Conference (NC) aus dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir in den indischen Medien zitiert.

Am Sonntag wurden die Stimmen aus vier wichtigen Flächenstaaten Indiens ausgezählt. Der Indian National Congress (INC), die einst über Jahrzehnte dominante Grand Old Party und immer noch Führungskraft im Bündnis, hat dabei eine weitere empfindliche Schlappe einstecken müssen, während die Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi in drei Fällen deutlich triumphierte. Aufgrund dieser Ergebnisse müsse die säkulare Opposition »jetzt ihre Anstrengungen verdoppeln«, wolle sie die Hindunationalisten im nächsten Mai bei der Parlamentswahl nach zehn Jahren an der Macht ablösen. Dies forderte Sitaram Yechury von der Kommunistischen Partei Indiens/Marxistisch (CPI/M). Andere Führungsmitglieder in der Allianz machten dem INC Vorwürfe, die übrigen Kräfte nicht stärker eingebunden zu haben.

Besonders schmerzlich für die Kongresspartei ist gleich zweierlei: In Rajasthan, mit seinen 80 Millionen Einwohnern bisher eine der wichtigsten verbliebenen Bastionen, ging die Macht verloren und muss der bisherige Chefminister Ashok Gehlot sein Amt abgeben. Die BJP holte dort 115 von 199 Mandaten – die Kongresspartei hingegen nur noch 70. Im zentralindischen Madhya Pradesh, ein weiteres politisches Schwergewicht unter den Teilstaaten, blieb der bis zuletzt erhoffte Stimmungsumschwung aus. Das Ergebnis ist nicht einmal relativ knapp zu nennen. Unter den 230 Mitgliedern des neuen Regionalparlaments stellt die Kongresspartei lediglich 66, die BJP-Fraktion ist mit 163 Abgeordneten mehr als doppelt so groß. Chefminister Shivraj Singh Chouhan kann damit dort weitermachen. Wie erwartbar bleibt auch das zwar ressourcenreiche, aber vergleichsweise arme Chhattisgarh fest in BJP-Hand. Die Hindunationalisten holten dort solide 54 Sitze gegenüber 35 für den INC. Angesichts solcher Zahlen auf der Gegenseite kann der INC nur bedingt darüber jubeln, dass er im jüngsten Unionsstaat Telangana haushoch gewann. Die bislang regierende separatistische Regionalpartei BRS kam nur noch auf 39 Mandate, die Kongresspartei gewann 64. Beide liegen nach Verschiebungen um jeweils rund zehn Prozentpunkte innerhalb des liberal-säkularen Lagers nun bei den Stimmenzahlen nahezu auf Augenhöhe. Ein Achtungszeichen ist aber, dass die BJP, die ihren Anteil auf 14 Prozent verdoppelte, damit diesmal in Telangana gleich acht Sitze statt nur eines Einzigen gewann.

Sharad Pawar, Chef der Nationalist Congress Party (NCP), stellte sich in einer ersten Stellungnahme eher schützend vor den INC und sprach von einer erwarteten Niederlage. Auch Mehbooba Mufti, Vorsitzende der ebenfalls zum INDIA-Bündnis gehörenden PDP aus Jammu und Kaschmir, sieht für den nationalen Urnengang in einem halben Jahr längst noch nicht alles verloren. Solche Dämpfer gehörten zum politischen Geschäft, erklärte sie. Derweil mehren sich die Stimmen im Bündnis, die dem INC zumindest die Spitzenkandidatur entreißen wollen. Heiße Aspiranten, die erneut ins Spiel gebracht werden, sind Nitish Kumar, Chefminister von Bihar und Anführer der Janata Dal (United), sowie Mamata Banerjee, die Chefin des in Westbengalen regierenden Trinamool Congress (TMC). Die Forderung, diese wichtige Personalfrage der Allianz bald zu klären, kam nun vor allem aus diesen beiden Parteien.