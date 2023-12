Bianca Otero/ZUMA Wire/imago Vorboten des Verbrechens: Interpol-Generalversammlung im Wiener Austria Center (1.12.2023)

Mit der Übergabe einer symbolträchtigen Flagge endete am Freitag mittag das diesjährige Interpol-Treffen im Wiener Austria Center. Sie zeigt ein Schwert vor hellblauem Hintergrund, das den Globus durchbohrt. Die schottische Hauptstadt Glasgow wird künftiger Austragungsort der internationalen Polizeifestspiele sein, für das hundertjährige Jubiläum fiel die Auswahl nicht zufällig auf Wien: Vor Ort wurde am 7. September 1923 die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission (IKPK) gegründet, damals folgten 16 Staaten der Einladung; für ihre polizeilichen Aktionen erlangte die österreichische Landeshauptstadt früh Weltruhm: Polizeipräsident Johann Schober zeichnete für den Gründungskongress verantwortlich, er wollte Wien als Zentrum der internationalen »Verbrechensbekämpfung« etablieren.

Zur 91. Generalversammlung der internationalen Polizeiorganisation waren in der vergangenen Woche mehr als 1.200 Delegierte aus 161 Nationen geladen, eröffnet wurde sie mit dem Radetzkymarsch; moderiert von Nadja Bernhard, übertrug der ORF die Zeremonie. Mediale Aufmerksamkeit wurde damit vor allem ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner zuteil, sie hießen den Interpol-Präsidenten Ahmed Naser Al-Raisi willkommen. Gegen ihn als Generalinspekteur der Vereinigten Arabischen Emirate liegen aktuell Vorwürfe wegen Folter und Entführung vor. Zuletzt stand dieser in der Kritik, weil er über den emiratischen Dissidenten Ahmed Ali einen Auslieferungsstopp verhängt und damit sein politisches Asyl in Serbien verhindert haben soll. SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch forderte am Rande des Interpol-Gipels Aufklärung – bislang ohne Resonanz aus den verantwortlichen Ministerien.

Erste Vernetzungen im Kampf gegen das »internationale Verbrechertum« existierten schon im Wien der Donaumonarchie: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts installierte der k. u. k Kanzler Fürst Metternich öffentliche Apparate und schuf damit einen Vorläufer für das 1946 neu gegründete Interpol-Netzwerk. Um die Jahrhundertwende sollten damit marxistische und anarchistische Strömungen in Schach gehalten werden, 1914 übernahm Wiens Polizeipräsident Johann Schober die Kontrolle. Während Massenprotesten gegen das »Schattendorfer Urteil« gestattete er es Polizeibeamten etwa ausdrücklich zu schießen, was ihm auch den Ruf des »Arbeitermörders« einbrachte. Am 30. Jänner 1927 hatten klerikalfaschistische »Heimwehr«-Kämpfer eine Versammlung des sozialdemokratischen »Schutzbundes« im burgenländischen Schattendorf angegriffen, in Österreich herrschten danach bürgerkriegsähnliche Zustände.

Digitale Register haben die elaboraten Personalkarteien von Johann Schober längst ersetzt. Interpol nutzt bevorzugt biometrische Daten und Audioidentifikationssysteme: In Kombination von Bild und Ton treibt sie die Möglichkeiten zur personellen Identifikation mit Hilfe der Plattform »Roxanne« voran und greift im Rahmen von Maßnahmen zur Telekommunikationsüberwachung auf die darin gespeicherten Daten zurück. Seit April 2019 arbeitet Interpol zudem am Projekt DTECH, das »Terrorismusverdächtige« über soziale Netzwerke identifizieren soll; allein in Österreich hat die internationale Polizeibehörde im Jahr 2022 etwa 32 Millionen Personenfahndungen angefragt, sogenannte »Red Notices« ziehen neben der Aufenthaltsbestimmung auch die vorübergehende Festnahme samt anschließender Auslieferung nach sich. Für Methoden wie diese sollen sich bereits Schüler begeistern. Gemeinsam mit Innenminister Karner hat Interpol-Exekutivdirektor Stephen Kavanagh im Rahmen der Initiative »Students meet Interpol Officials« an der Vienna Business School im Vorfeld des Jubiläums aggressiv um Nachwuchskräfte geworben. Aktivisten von Links, Antifa und der Plattform Radikale Linke riefen am Freitag abend zu einer Demonstration mit anschließendem Gegenkongress auf – denn eine Welt ohne Polizei muss nach wie vor möglich sein, so der Tenor.